Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da satıldığı çiftlikten kaçan inek, 42 gün sonra Denizli'de bulundu

        MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde 3 Ekim'de satıldığı çiftlikten kaçan 'Simental' cinsi 700 kiloluk inek, 42 günlük takibin ardından Denizli'de yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 18:54 Güncelleme: 15.11.2024 - 18:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da satıldığı çiftlikten kaçan inek, 42 gün sonra Denizli'de bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde 3 Ekim'de satıldığı çiftlikten kaçan 'Simental' cinsi 700 kiloluk inek, 42 günlük takibin ardından Denizli'de yakalandı. İneğin ilk sahibi Sadettin Gençeli (50), 108 bin TL'ye sattığı ineğin 29 bin TL'lik kaporasını iade edip, geri alacağını belirterek, "İneğimiz çok hırçın olduğu için akşam korkusundan kimse yanaşamadı. Tek başıma yanaştım ve yakaladım" dedi.

        Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Dindarlı Mahallesi'nde besici Sadettin Gençeli, 3 Ekim'de 'Simental' cinsi 700 kiloluk gebe ineğini, 108 bin TL karşılığında, Dadağlı Mahallesi'nde aynı işi yapan Apdi Kılıç'a sattı. Aynı gün satıldığı çiftlikten kaçan inek, hem eski hem de yeni sahibi tarafından aranmaya başlandı. Sosyal medyada da ilçedeki mahallelere duyurulan kayıp ineğin bulunması için seferber olundu. Dün akşam saatlerinde ineği görenlerin haber vermesi üzerine Gençeli, Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Hasanbeyler Mahallesi Körtepeler mevkisine gitti. Gönüllü vatandaşlardan oluşan 60 kişilik ekip, dün gece 23.00 sıralarında ineği yakaladı. Gençeli, yeni yerine alışamadığı için kaçtığını düşündüğü ineği 29 bin TL'lik kaporayıödeyerek geri aldı.

        'KORKUSUNDAN KİMSE YANAŞAMADI'

        Günlerce, gece-gündüz devam eden takibin ardından ineği yakalayabildiklerini anlatan Gençeli, "42 gündür kaçaktı. Dağlarda yaşıyordu. Denizli'nin Hasanbeyler Mahallesi Körtepeler mevkisinde bir evin civarına gitmiş. Orada 50-60 kişi ile birlikte yakaladık. İneğimiz çok hırçın olduğu için akşam korkudan kimse yanaşamadı. Tek başıma yanaştım ve yakaladım. Arkadaşların yardımıyla da 5-6 iple ayağından bağladık, gözlerini kapattık ve uyuşturucu iğne vurduk. Böylelikle ahırımıza geri getirdik. İneği satmıştım ama hayvanımızın zayıfladığını gördüğüm için üzüldüm, geri vermeyeceğim. 29 bin TL kaparo vermişti parasını geri iade edeceğim. Yardım eden herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tekirdağ'da korkunç olay! 15 yaşındaki 2 kız evde tabancayla vurulmuş halde bulundu
        Tekirdağ'da korkunç olay! 15 yaşındaki 2 kız evde tabancayla vurulmuş halde bulundu
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        15 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        15 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        Bitcoin 100 bin doları geçer mi?
        Bitcoin 100 bin doları geçer mi?
        Yunus Emre Divanları'nın en eski nüshası açık artırmaya çıkıyor
        Yunus Emre Divanları'nın en eski nüshası açık artırmaya çıkıyor
        Gazeteci olan kız arkadaşını ensesinden vurdu!
        Gazeteci olan kız arkadaşını ensesinden vurdu!
        BYD Türkiye’de günde 150 araç satacak
        BYD Türkiye’de günde 150 araç satacak
        1 yaşındaki Altay böcek ilacından ölmüştü! Sır perdesi aralandı
        1 yaşındaki Altay böcek ilacından ölmüştü! Sır perdesi aralandı
        "Fırsatçılık tabirinin en bariz örneği"
        "Fırsatçılık tabirinin en bariz örneği"
        ManU'ya Arda Güler ve Osimhen önerisi!
        ManU'ya Arda Güler ve Osimhen önerisi!
        Trump'ın Sağlık Bakanı adayı Robert F. Kennedy Jr. oldu
        Trump'ın Sağlık Bakanı adayı Robert F. Kennedy Jr. oldu
        10 milyar liralık büyük vurgun: Mağdur sayısı 36 bini buldu, mahkemeler kilitlendi
        10 milyar liralık büyük vurgun: Mağdur sayısı 36 bini buldu, mahkemeler kilitlendi
        "Yönetilen fiyatlar hedef enflasyona göre belirlenecek"
        "Yönetilen fiyatlar hedef enflasyona göre belirlenecek"
        Türkiye'de çocuklarda HIV vakaları artıyor
        Türkiye'de çocuklarda HIV vakaları artıyor
        Mike Tyson'dan Jake Paul'a tokat
        Mike Tyson'dan Jake Paul'a tokat
        Ne yaparsa yapsın ayaklarını ısıtamayanlar dikkat!
        Ne yaparsa yapsın ayaklarını ısıtamayanlar dikkat!
        Musk ve X'ten kaçanlar Bluesky'a geçti
        Musk ve X'ten kaçanlar Bluesky'a geçti
        Ve Icardi suskunluğunu bozdu
        Ve Icardi suskunluğunu bozdu
        Milano’da heyecanlandıran buluşma
        Milano’da heyecanlandıran buluşma
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        MTA hendeklerde iz sürerek 225 fayın deprem potansiyelini belirledi
        MTA hendeklerde iz sürerek 225 fayın deprem potansiyelini belirledi
        Manisa Basket yeni sayfa peşinde
        Manisa Basket yeni sayfa peşinde
        Salihli'de metruk binalar masaya yatırıldı
        Salihli'de metruk binalar masaya yatırıldı
        Demirci'de zeytin hasadı başladı
        Demirci'de zeytin hasadı başladı
        Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 'Devlet Bahçeli Kent Meydanı' tartışması
        Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 'Devlet Bahçeli Kent Meydanı' tartışması
        Manisa Basket'te Maksvytis açıklandı
        Manisa Basket'te Maksvytis açıklandı