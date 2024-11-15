Manisa'da satıldığı çiftlikten kaçan inek, 42 gün sonra Denizli'de bulundu

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde 3 Ekim'de satıldığı çiftlikten kaçan 'Simental' cinsi 700 kiloluk inek, 42 günlük takibin ardından Denizli'de yakalandı. İneğin ilk sahibi Sadettin Gençeli (50), 108 bin TL'ye sattığı ineğin 29 bin TL'lik kaporasını iade edip, geri alacağını belirterek, "İneğimiz çok hırçın olduğu için akşam korkusundan kimse yanaşamadı. Tek başıma yanaştım ve yakaladım" dedi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Dindarlı Mahallesi'nde besici Sadettin Gençeli, 3 Ekim'de 'Simental' cinsi 700 kiloluk gebe ineğini, 108 bin TL karşılığında, Dadağlı Mahallesi'nde aynı işi yapan Apdi Kılıç'a sattı. Aynı gün satıldığı çiftlikten kaçan inek, hem eski hem de yeni sahibi tarafından aranmaya başlandı. Sosyal medyada da ilçedeki mahallelere duyurulan kayıp ineğin bulunması için seferber olundu. Dün akşam saatlerinde ineği görenlerin haber vermesi üzerine Gençeli, Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Hasanbeyler Mahallesi Körtepeler mevkisine gitti. Gönüllü vatandaşlardan oluşan 60 kişilik ekip, dün gece 23.00 sıralarında ineği yakaladı. Gençeli, yeni yerine alışamadığı için kaçtığını düşündüğü ineği 29 bin TL'lik kaporayıödeyerek geri aldı.