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        Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

        MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde yakınlarının haber alamadığı Sabiha Ayhan (77), evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 12:38 Güncelleme: 16.11.2024 - 12:40
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        Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
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        MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde yakınlarının haber alamadığı Sabiha Ayhan (77), evinde ölü bulundu.

        Alaşehir ilçesi Beşeylül Mahallesi'nde yalnız yaşayan 3 çocuk annesi Sabiha Ayhan'dan gün içinde haber alamayan oğlu H.A., telefonla aramasına rağmen ulaşamayınca dün akşam saatlerinde eve gitti. Çilingir yardımıyla eve giren H.A., annesini yatağında hareketsiz halde buldu. H.A., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Ayhan'ın öldüğünü belirledi. Olay yeri incelemesinin ardından Ayhan'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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