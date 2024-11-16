Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Alaşehir ilçesi Beşeylül Mahallesi'nde yalnız yaşayan 3 çocuk annesi Sabiha Ayhan'dan gün içinde haber alamayan oğlu H.A., telefonla aramasına rağmen ulaşamayınca dün akşam saatlerinde eve gitti. Çilingir yardımıyla eve giren H.A., annesini yatağında hareketsiz halde buldu. H.A., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Ayhan'ın öldüğünü belirledi. Olay yeri incelemesinin ardından Ayhan'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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