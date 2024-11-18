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        Manisa'da tartıştığı komşusunu bıçaklayarak öldürdü

        MANİSA'nınSoma ilçesinde Ümit Kahraman (34), tartıştığı komşusu Tunahan G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 13:25 Güncelleme: 18.11.2024 - 13:30
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        Manisa'da tartıştığı komşusunu bıçaklayarak öldürdü
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        MANİSA'nınSoma ilçesinde Ümit Kahraman (34), tartıştığı komşusu Tunahan G. (23) tarafından bıçakla öldürüldü.

        Olay, saat 23.00 sıralarında Soma ilçesi İstasyon Arka Mahallesi'nde meydana geldi. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü'nde işçi olarak çalışan Tunahan G. ile komşusu evli ve 3 çocuk babası Ümit Kahraman, tekel bayisinde karşılaştı. Burada ikili arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ardından Kahraman evine gitti. Bir süre sonra Kahraman'ın evinin önüne giden Tunahan G., komşusunu dışarıya çağırdı. Burada Kahraman ve Tunahan G. arasında tekrar tartışma çıktı. Tunahan G., Kahraman'ı bıçakladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kahraman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Tunahan G. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

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