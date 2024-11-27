Gözaltı için gelen jandarmaya ateş açtı; 1 astsubay ağır yaralandı (2)

VALİÖZKAN’DAN AÇIKLAMA

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 8 ayrı suç kaydı bulunan firari Gökhan K.’nın (43) tabancayla vurarak ağır yaraladığı Jandarma Astsubay Emin Y., Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ndeki müdahalesinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne sevk edildi. Astsubay Emin Y.'nin tedavisi devam ederken, hastaneye gelen ve doktorlarla görüşen Manisa Valisi Vahdettin Özkan, açıklamada bulundu. Vali Özkan, "Personelimiz, birçok suç kaydı bulunan ve aranan bir şahsı almak üzere adrese giderken, kurşuna hedef oldu. Yaralı personelimizi hastaneye getirdik. Doktorlarımız canla başla çalışıyorlar. Biz de şimdi ziyaret ettik, kendileriyle konuştuk. İnşallah kısa zamanda toparlanacak diye ümit ediyoruz. Zanlı yakalandı, şu an gözaltında" dedi.