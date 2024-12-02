İşçi servis midibüsü ile süt kamyonu çarpıştı: 9 yaralı

MANİSA'nınSalihli ilçesinde işçi servis midibüsü ile süt kamyonunun çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Salihli-Gördes yolunda meydana geldi. Salihli yönünden Gördes'e gitmekte olan T.E. yönetimindeki 45 ATK 442 plakalı süt kamyonu ile karşı yönden gelen tarım işçilerini taşıyan M.B.'nin kullandığı 45 J 7132 plakalı işçi servis midibüsü çarpıştı. Süt kamyonu sürücüsü T.E. ile tarım işçileri F.O., M.K., Z.Ö., M.O., K.K., E.S., F.K. ve M.Ö. yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Salihli Devlet Hastanesi ile özel hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.