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        Maç sonrası bir taraftarın 'top' çaldığı iddiası arbedeye neden oldu; 10 yaralı

        MANİSA Süper Amatör Lig'in 7'nci haftasında, Manisaspor ile Çatalköprü Spor karşılaşmasının sona ermesiyle birlikte bir taraftarın top çaldığı iddiası üzerine polis ile taraftarlar karşı karşıya geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 20:25 Güncelleme: 07.12.2024 - 20:30
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        Maç sonrası bir taraftarın 'top' çaldığı iddiası arbedeye neden oldu; 10 yaralı
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        MANİSA Süper Amatör Lig'in 7'nci haftasında, Manisaspor ile Çatalköprü Spor karşılaşmasının sona ermesiyle birlikte bir taraftarın top çaldığı iddiası üzerine polis ile taraftarlar karşı karşıya geldi. Polisin müdahalesi sonrası yaşanan arbedede 10 taraftar yaralanırken; 1 kişi gözaltına alındı.

        Süper Amatör Lig'in 7'nci haftasında Manisaspor ile Çatalköprü Spor Kulübü mücadele etti. Turgutlu Atatepe Sahası'nda oynanan mücadelede, Manisaspor, rakibini 11-1 gibi farklı bir skorla yendi. Mücadelenin hemen ardından Manisaspor taraftarlarından A.V.'nin stattaki bir odadan 2 top çaldığı iddiaları ortalığı karıştırdı. Çatalköprü Spor Kulübü taraftarlarının şikayeti üzerine olaya müdahale eden polis, cop kullandı. Diğer taraftarların da karışmasıyla gerginlik büyüdü. Polisin müdahalesiyle 10 taraftar vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayın çıkmasına neden olduğu belirtilen taraftar A.V. ise gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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