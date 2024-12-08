Kazada ağır yaralanmıştı; 2 gün sonra öldü

MANİSA’nın Turgutlu ilçesinde, kamyonet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada yaralanan 6 kişiden Onur Çelik (30), kaldırıldığı hastanede 2 gün sonra yaşamını yitirdi.

Kaza, 5 Aralık Perşembe günü saat 22.45 sıralarında Mustafa Kemal Mahallesi Mezbaha Yolu üzeri, Sabancı Kavşağı'nda meydana geldi. Onur Çelik yönetimindeki 35 YV 699 plakalı hafif ticari araç, Mehmet Ali Yılmaz (29) yönetimindeki 34 FOG 765 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle iki araç da metrelerce sürüklenip, yol kenarına devrildi. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Okan Akar (28), Eyüp Sayan (27), Murat Yağız (27) ve İdris Alu (35) yaralandı.