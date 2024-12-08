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        Kazada ağır yaralanmıştı; 2 gün sonra öldü

        MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, kamyonet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada yaralanan 6 kişiden Onur Çelik (30), kaldırıldığı hastanede 2 gün sonra yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 01:09 Güncelleme: 08.12.2024 - 01:15
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        Kazada ağır yaralanmıştı; 2 gün sonra öldü
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        MANİSA’nın Turgutlu ilçesinde, kamyonet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada yaralanan 6 kişiden Onur Çelik (30), kaldırıldığı hastanede 2 gün sonra yaşamını yitirdi.

        Kaza, 5 Aralık Perşembe günü saat 22.45 sıralarında Mustafa Kemal Mahallesi Mezbaha Yolu üzeri, Sabancı Kavşağı'nda meydana geldi. Onur Çelik yönetimindeki 35 YV 699 plakalı hafif ticari araç, Mehmet Ali Yılmaz (29) yönetimindeki 34 FOG 765 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle iki araç da metrelerce sürüklenip, yol kenarına devrildi. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Okan Akar (28), Eyüp Sayan (27), Murat Yağız (27) ve İdris Alu (35) yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlardan çıkarılan yaralılar, ilk müdahalelerin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Onur Çelik, buradaki tedavisinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi. Çelik, doktorların tüm müdahalesine rağmen bugün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların tedavilerinin ardından taburcu olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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