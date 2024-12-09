AK Parti'li Yenişehirlioğlu, Suriye'de 14 ay tutuklu kalan gencin özgürlüğüne kavuştuğunu duyurdu

MANİSA’nın Saruhanlı ilçesindeki evinden yaklaşık 14 ay önce 'Gazze’ye savaşmaya gidiyorum' diyerek çıkan, kaçak olarak girdiği Suriye’de rejim güçleri tarafından yakalanıp, ardından cezaevine konulan Engin Arslan (30) ile telefonda görüşen AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Arslan’ın geçen gün itibarıyla özgürlüğüne kavuştuğunu duyurdu.

Saruhanlı ilçesinde yaşayan Engin Arslan, Gazze’ye gitmek için geçen yıl 11 Ekim’de evinden ayrıldı. 3 çocuklu Arslan ailesinin iki oğlundan biri olan Engin Arslan, Hatay’dan kaçak yollarla girdiği Suriye’de yakalandı. En son ablasına bir camide dinlendiğini belirten mesaj atan Engin Arslan’dan bir daha haber alınamadı. Gözü yaşlı aile, oğullarının yaşadığını öğrenebilmek için yetkililerden yardım istedi.