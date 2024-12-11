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        Manisa FK'da Kemal Özdeş sesleri

        1'inci Lig'de son olarak evinde Çorum Futbol Kulübü'ne 1-0 yenilip düşme hattından çıkamayınca teknik direktör Çağdaş Çavuş'la yollarını ayıran Manisa Futbol Kulübü, bir yandan Manisa Büyükşehir Belediyesi'yle buzlarını eriterek birleşme yoluna girerken, diğer yandan yeni çalıştırıcısını belirliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 11:49 Güncelleme: 11.12.2024 - 11:55
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        Manisa FK'da Kemal Özdeş sesleri
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        1'inci Lig'de son olarak evinde Çorum Futbol Kulübü'ne 1-0 yenilip düşme hattından çıkamayınca teknik direktör Çağdaş Çavuş'la yollarını ayıran Manisa Futbol Kulübü, bir yandan Manisa Büyükşehir Belediyesi'yle buzlarını eriterek birleşme yoluna girerken, diğer yandan yeni çalıştırıcısını belirliyor. Manisa FK'nın Kemal Özdeş ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Aslen Manisalı olan ve 2011-2014 yılları arasında iki farklı dönemde Manisaspor'u çalıştıran 54 yaşındaki Özdeş'in sözleşme imzalayıp işbaşı yapması bekleniyor.

        Kemal Özdeş, Manisaspor'un yanı sıra 1'inci Lig'de Karşıyaka, Süper Lig'de Gençlerbirliği, Balıkesirspor, Yeni Malatyaspor, Göztepe ve farklı dönemlerde Kasımpaşa'da görev yaptı. Manisa FK Başkanı Yasemin Buket Aktan, dün kulübün geleceğiyle ilgili Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Emre Hasgör'le bir araya gelerek yeni yol haritasını görüşmüştü. Kemal Özdeş, Manisaspor'da Emre Hasgör'ün başkanlığı döneminde çalışmıştı. Manisa FK'nın devir ve birleşmenin ardından yönetim yapısı ile Manisaspor adını alıp almayacağı ise netleşmedi. Kentin en köklü kulübü Manisaspor, Manisa Süper Amatör Lig'de yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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