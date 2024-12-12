Manisa FK zorlu deplasmanda

Ligde Başkent temsilcisinin 23 puanı, Manisa FK'nın ise 17 puanı var. Geçen hafta iç sahadaki Çorum FK yenilgisi sonrasında Teknik Direktör Çağdaş Çavuş'la yollarını ayıran siyah-beyazlılar, Kemal Özdeş'le söz kesmişti. Hafta içinde Manisa Büyükşehir Belediyesi'yle aylardır süren gerilimin ardından buzları eriten Manisa Futbol Kulübü'nde birleşme sürecinin tamamlanmasıyla yönetimin önümüzdeki günlerde resmen devredilmesi bekleniyor.

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