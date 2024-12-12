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        Manisa FK zorlu deplasmanda

        1'inci Lig'de oynadığı son 7 karşılaşmanın 6'sını kaybedince düşme hattına gerileyen Manisa Futbol Kulübü kötü gidişi yarın Play-Off barajındaki güçlü rakibi Ankaragücü deplasmanında sonlandırmaya çalışacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 11:32 Güncelleme: 12.12.2024 - 11:32
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        Manisa FK zorlu deplasmanda
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        1'inci Lig'de oynadığı son 7 karşılaşmanın 6'sını kaybedince düşme hattına gerileyen Manisa Futbol Kulübü kötü gidişi yarın Play-Off barajındaki güçlü rakibi Ankaragücü deplasmanında sonlandırmaya çalışacak. Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de start alacak maçta Mustafa Kürşad Filiz düdük çalacak. Manisa ekibinde kırmızı kart cezalısı Birkan forma giyemeyecek.

        Ligde Başkent temsilcisinin 23 puanı, Manisa FK'nın ise 17 puanı var. Geçen hafta iç sahadaki Çorum FK yenilgisi sonrasında Teknik Direktör Çağdaş Çavuş'la yollarını ayıran siyah-beyazlılar, Kemal Özdeş'le söz kesmişti. Hafta içinde Manisa Büyükşehir Belediyesi'yle aylardır süren gerilimin ardından buzları eriten Manisa Futbol Kulübü'nde birleşme sürecinin tamamlanmasıyla yönetimin önümüzdeki günlerde resmen devredilmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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