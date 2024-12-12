Manisa FK'da yönetim istifa etti, birleşme süreci başladı
MANİSA Büyükşehir Belediyesi'yle arasındaki buzları eritip kentin Süper Amatör Lig'de yer alan temsilcisi Manisaspor ile birleşme yoluna giren 1'inci Lig'deki Ege ekibi Manisa Futbol Kulübü'nde yönetim sürecin sorunsuz ilerlemesi için istifa etti.
MANİSA Büyükşehir Belediyesi'yle arasındaki buzları eritip kentin Süper Amatör Lig'de yer alan temsilcisi Manisaspor ile birleşme yoluna giren 1'inci Lig'deki Ege ekibi Manisa Futbol Kulübü'nde yönetim sürecin sorunsuz ilerlemesi için istifa etti. Siyah-beyazlı yönetim, "Manisa'nın bir değeri olarak sahip çıktığımız, Manisa'nın marka yüzü ve birleştirici gücü olarak gördüğümüz Manisa Futbol Kulübümüzün, Manisaspor ile birleşme sürecinin doğru ve sorunsuz bir şekilde yürütülmesi gayesiyle, Manisa Futbol Kulübü yönetiminden bugün itibariyle istifa ediyoruz. Ortaya çıkacak sürecin şehrimize hayırlı olmasını diliyoruz" açıklamasını yaptı. Manisa FK yönetiminin devri ve birleşme süreciyle ilgili hafta içinde Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Emre Hasgör ile Manisa FK Başkanı Yasemin Buket Aktan bir araya gelmişti.
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