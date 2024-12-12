Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa FK'da yönetim istifa etti, birleşme süreci başladı

        MANİSA Büyükşehir Belediyesi'yle arasındaki buzları eritip kentin Süper Amatör Lig'de yer alan temsilcisi Manisaspor ile birleşme yoluna giren 1'inci Lig'deki Ege ekibi Manisa Futbol Kulübü'nde yönetim sürecin sorunsuz ilerlemesi için istifa etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 17:05 Güncelleme: 12.12.2024 - 17:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa FK'da yönetim istifa etti, birleşme süreci başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MANİSA Büyükşehir Belediyesi'yle arasındaki buzları eritip kentin Süper Amatör Lig'de yer alan temsilcisi Manisaspor ile birleşme yoluna giren 1'inci Lig'deki Ege ekibi Manisa Futbol Kulübü'nde yönetim sürecin sorunsuz ilerlemesi için istifa etti. Siyah-beyazlı yönetim, "Manisa'nın bir değeri olarak sahip çıktığımız, Manisa'nın marka yüzü ve birleştirici gücü olarak gördüğümüz Manisa Futbol Kulübümüzün, Manisaspor ile birleşme sürecinin doğru ve sorunsuz bir şekilde yürütülmesi gayesiyle, Manisa Futbol Kulübü yönetiminden bugün itibariyle istifa ediyoruz. Ortaya çıkacak sürecin şehrimize hayırlı olmasını diliyoruz" açıklamasını yaptı. Manisa FK yönetiminin devri ve birleşme süreciyle ilgili hafta içinde Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Emre Hasgör ile Manisa FK Başkanı Yasemin Buket Aktan bir araya gelmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ECB faiz kararını açıkladı
        ECB faiz kararını açıkladı
        Şeyda polisin katili, hakim karşısında!
        Şeyda polisin katili, hakim karşısında!
        3 aydır karanlık hücrede tutuluyordu!
        3 aydır karanlık hücrede tutuluyordu!
        TIME, yılın kişisini seçti: Donald Trump
        TIME, yılın kişisini seçti: Donald Trump
        Suriye el kitabı: Kim kimdir?
        Suriye el kitabı: Kim kimdir?
        Veda günü
        Veda günü
        Markette "omuz atma" cinayetinde istenen cezalar açıklandı!
        Markette "omuz atma" cinayetinde istenen cezalar açıklandı!
        "Uygun koşullu 7.7 milyar dolarlık dış finansman sağlandı"
        "Uygun koşullu 7.7 milyar dolarlık dış finansman sağlandı"
        İşte Buruk'un Malmö 11'i!
        İşte Buruk'un Malmö 11'i!
        Beşiktaş, Bodo/Glimt'in konuğu olacak
        Beşiktaş, Bodo/Glimt'in konuğu olacak
        Vahşi yaşamın 'diğer' yüzü
        Vahşi yaşamın 'diğer' yüzü
        Dizi gerçek oldu! Murdoch ailesinde miras kavgası
        Dizi gerçek oldu! Murdoch ailesinde miras kavgası
        "Artık en güçlü rakibi, taraftarı!"
        "Artık en güçlü rakibi, taraftarı!"
        Dünyanın en iyi 100 yemeğini seçtiler!
        Dünyanın en iyi 100 yemeğini seçtiler!
        "Hisseden kâr eden 10 milyon yatırımcı var"
        "Hisseden kâr eden 10 milyon yatırımcı var"
        110 yıl önce batırılmıştı: Mürettebatının mektubu ortaya çıktı
        110 yıl önce batırılmıştı: Mürettebatının mektubu ortaya çıktı
        Fenerbahçe gol atmayı unuttu!
        Fenerbahçe gol atmayı unuttu!
        "Boşanmıyoruz"
        "Boşanmıyoruz"
        Kuduz ne zaman ölümcül?
        Kuduz ne zaman ölümcül?
        Vitamin kullanmak moda oldu! Sağlıklı mı yoksa riskli mi?
        Vitamin kullanmak moda oldu! Sağlıklı mı yoksa riskli mi?

        Benzer Haberler

        Turgutlu'da 7 yılda 14 bin 409 kişi denetimli serbestlikten yararlandı
        Turgutlu'da 7 yılda 14 bin 409 kişi denetimli serbestlikten yararlandı
        Manisa FK zorlu deplasmanda
        Manisa FK zorlu deplasmanda
        Manisa FK, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Manisa FK, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Suriye'de esir tutulan Manisalı genç ailesine kavuştu
        Suriye'de esir tutulan Manisalı genç ailesine kavuştu
        Suriye'de 14 ay tutuklu kaldıktan sonra ailesine kavuşan Engin, yaşadıkları...
        Suriye'de 14 ay tutuklu kaldıktan sonra ailesine kavuşan Engin, yaşadıkları...
        Manisa'da sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen kişi öldü
        Manisa'da sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen kişi öldü