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        Manisa'da servis midibüsü ile TIR çarpıştı: 22 işçi yaralı

        MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, bir tarım fabrikasında çalışan işçileri taşıyan servis midibüsünün TIR'a arkadan çarptığı kazada 2'si ağır 22 işçi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 18:50 Güncelleme: 17.12.2024 - 18:55
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        Manisa'da servis midibüsü ile TIR çarpıştı: 22 işçi yaralı
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        MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, bir tarım fabrikasında çalışan işçileri taşıyan servis midibüsünün TIR'a arkadan çarptığı kazada 2'si ağır 22 işçi yaralandı.

        Kaza, saat 16.30 sıralarında İzmir-Ankara Karayolu üzerinde bulunan Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı yakınlarındaki üst geçitte meydana geldi. Bir tarım fabrikasında çalışan işçileri taşıyan Turan Uysal (49) idaresindeki 35 GA 9321 servis midibüsü, İzmir yönünden Ankara istikametine giderken, aynı yönde seyir halinde olan Çetin Vural (56) idaresindeki 06 EAG 716 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada serviste bulunan 22 işçi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerinde itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve kazayı gören vatandaşların yardımıyla midibüsten çıkarılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumu ağır olduğu öğrenilirken, yolun Ankara istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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