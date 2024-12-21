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        Somaspor evinde Giresunspor'a karşı

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Ankara Demirspor'a 2-1 kaybeden Somaspor, devrenin son maçında yarın evinde son sırada yer alan Giresunspor ile kozlarını paylaşacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 11:33 Güncelleme: 21.12.2024 - 11:33
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        Somaspor evinde Giresunspor'a karşı
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        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Ankara Demirspor'a 2-1 kaybeden Somaspor, devrenin son maçında yarın evinde son sırada yer alan Giresunspor ile kozlarını paylaşacak. Soma Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçta Yakup Özhan görev yapacak. Teknik Direktör Erman Güraçar, Giresunspor maçını kazanıp devre arasına moralli girmek istediklerini söyledi. Güraçar, "2024 yılının son maçını kazanacağız. Play-Off yolunda umudumuzu koruyacağız" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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