Park halindeki otobüs alev alev yandı

Terminal içerisindeki Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri A.Ş. (MANULAŞ) garajında, park halinde bulunan 45 E 3211 plakalı, elektrikle çalışan körüklü otobüste sabaha karşı yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm otobüsü sararken, güvenlik görevlisinin durumu fark etmesiyle otobüsün çevresindeki diğer araçlar tahliye edildi. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürülürken, otobüs demir yığınına döndü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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