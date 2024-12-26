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        Park halindeki otobüs alev alev yandı

        MANİSA'nınŞehzadeler ilçesinde alev alan park halindeki Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüs, demir yığınına döndü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 14:26 Güncelleme: 26.12.2024 - 14:30
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        Park halindeki otobüs alev alev yandı
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        MANİSA'nınŞehzadeler ilçesinde alev alan park halindeki Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüs, demir yığınına döndü.

        Terminal içerisindeki Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri A.Ş. (MANULAŞ) garajında, park halinde bulunan 45 E 3211 plakalı, elektrikle çalışan körüklü otobüste sabaha karşı yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm otobüsü sararken, güvenlik görevlisinin durumu fark etmesiyle otobüsün çevresindeki diğer araçlar tahliye edildi. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürülürken, otobüs demir yığınına döndü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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