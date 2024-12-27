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        Turgutlu 1984'te transfer kapalı

        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta ilk devreyi küme düşme hattında tamamlayan 7 Eylül Turgutlu 1984, ikinci devre öncesi transfer yasaklısı konumunda.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 11:46 Güncelleme: 27.12.2024 - 11:46
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        Turgutlu 1984'te transfer kapalı
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        TFF 3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta ilk devreyi küme düşme hattında tamamlayan 7 Eylül Turgutlu 1984, ikinci devre öncesi transfer yasaklısı konumunda. Şirket yönetiminin istifa ettiği kırmızı-siyahlılarda ikinci devre öncesi yeni oluşum merakla beklenirken, sezon sonunda korkulu rüya görülmemesi için yasağın bir an önce kaldırılması bekleniyor. İlk yarıyı 7 puanla 15'inci sırada tamamlayan Turgutlu 1984, 18 Ocak’ta başlayacak ligin ikinci devresi için çalışmalarını sürdürürken, transfer yasağı şokunu yaşıyor.

        Turgutlu, geçen sezon forma giyip sezonun sonlarına doğru sorunlu ayrılan çoğu futbolcunun ve Teknik Direktör Ramazan Çelik'in Türkiye Futbol Federasyonu kanalıyla kesinleşen alacakları nedeniyle transfer yasaklısı durumunda. Ara transfer döneminde yasağı kaldırmak için yaklaşık 4 milyon TL ödeme yapılması gerekiyor. Turgutlu ekibinde takımdan şimdiye kadar 9 oyuncu da resmen ayrılmıştı. Kırmızı-siyahlılarda sezon başında apar topar kurulan kadrodan henüz ilk yarı bitmeden Nuh Aşkın, Gökhan Bulut, Onur Küçük, Serhat Yeşilördek, Yasin Güvenoğlu, Oğuzhan Turan, Ahmet Köyünü, Ahmet Taha Dağbaşı ve Mert İsmet Aşıcı sözleşmelerini feshetti.

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