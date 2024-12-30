Manisa Basket – Beşiktaş: 94-88
SALON:MuradiyeHAKEMLER: Can Mavisu, Tolga Edis, Berk KurtulmuşMANİSA BASKET: Pickett 5, Acuil 16, Lee 34, Thomas 6, Yunus 7, Chiozza 6, Apaydin 3, Buğra, Ahmet, Cengizhan, White Jr 17, MustafaBEŞİKTAŞ: Mathews 15, Needham 24, Yiğit 5, Sleva 11, Terry 8, Allman 8, Morgan, Yağız, Kerem 9, Ahmet, Eren, Martin 81'İNCİ PERİYOT: 21-24İLK YARI: 49-423'ÜNCÜ PERİYOT: 69-655 FAUL: Mathews, Allman, Kerem (Beşiktaş) Basketbol Süper Ligi 12'nci hafta mücadelesinde Manisa Basket evinde Beşiktaş'ı 94-88 mağlup etti.
SALON:Muradiye
HAKEMLER: Can Mavisu, Tolga Edis, Berk Kurtulmuş
MANİSA BASKET: Pickett 5, Acuil 16, Lee 34, Thomas 6, Yunus 7, Chiozza 6, Apaydin 3, Buğra, Ahmet, Cengizhan, White Jr 17, Mustafa
BEŞİKTAŞ: Mathews 15, Needham 24, Yiğit 5, Sleva 11, Terry 8, Allman 8, Morgan, Yağız, Kerem 9, Ahmet, Eren, Martin 8
1’İNCİ PERİYOT: 21-24
İLK YARI: 49-42
3’ÜNCÜ PERİYOT: 69-65
5 FAUL: Mathews, Allman, Kerem (Beşiktaş)
Basketbol Süper Ligi 12’nci hafta mücadelesinde Manisa Basket evinde Beşiktaş’ı 94-88 mağlup etti. İlk çeyreği konuk ekip 24-21 önde tamamladı. 2'nci periyotta Manisa temsilcisi üstünlük sağlayarak soyunma odasına 7 sayı üstün girdi: 49-42. 3'üncü çeyreği 69-65 önde bitiren Manisa Basket, final periyodunda da rakibine geçit vermeyerek müsabakayı kazandı: 94-88. Maçın en skorer ismi Manisa Basket’te 34 sayı ile Lee oldu.
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