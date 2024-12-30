Manisa Basket – Beşiktaş: 94-88

Basketbol Süper Ligi 12’nci hafta mücadelesinde Manisa Basket evinde Beşiktaş’ı 94-88 mağlup etti. İlk çeyreği konuk ekip 24-21 önde tamamladı. 2'nci periyotta Manisa temsilcisi üstünlük sağlayarak soyunma odasına 7 sayı üstün girdi: 49-42. 3'üncü çeyreği 69-65 önde bitiren Manisa Basket, final periyodunda da rakibine geçit vermeyerek müsabakayı kazandı: 94-88. Maçın en skorer ismi Manisa Basket’te 34 sayı ile Lee oldu.

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