Somaspor ikinci yarıya iddialı hazırlanıyor

TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk devresini 23 puanla 10'uncu sırada bitiren Somaspor'un ikinci yarı kamp programı netleşti. Yeni yılda hedefini Play-Off olarak belirleyen siyah-beyazlılar 28 Aralık'ta başladığı çalışmalarına yılbaşı iznin ardından 2 Ocak'ta devam edecek. Somaspor bu süreçte 3 hazırlık maçı oynayacak. 5 Ocak'ta Altay, 8 Ocak'ta Turgutluspor ve 12 Ocak'ta Bornova 1877 takımlarıyla karşı karşıya gelecek siyah-beyazlılar hazırlıklarını tamamlayıp lige odaklanacak. Teknik direktör Erman Güraçar, hem fiziksel hem de taktiksel olarak sıkı bir kamp programı uygulayacaklarını belirterek, "İkinci yarının ilk haftasında Diyarbekirspor'la deplasmanda karşılaşacağız. Bu maça kadar tüm eksiklerimizi gidereceğiz" dedi. Öte yandan Karacabey Belediyespor, Somaspor forması giyen kanat oyuncusu Hakan Öztürk ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.