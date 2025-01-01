Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa FK'lı Kerem'e Galatasaray kancası

        SÜPER Lig'de üst üste üçüncü şampiyonluk ve formasına 5'inci yıldızı takmak için mücadele eden namağlup lider Galatasaray'ın 1'inci Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü'nün genç yıldız adayı Kerem Arık'ı kadrosuna katacağı iddia edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 11:40 Güncelleme: 01.01.2025 - 11:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa FK'lı Kerem'e Galatasaray kancası
        ABONE OL
        ABONE OL

        SÜPER Lig'de üst üste üçüncü şampiyonluk ve formasına 5'inci yıldızı takmak için mücadele eden namağlup lider Galatasaray'ın 1'inci Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü'nün genç yıldız adayı Kerem Arık'ı kadrosuna katacağı iddia edildi. Manisa FK altyapısında yetişerek U18 Milli Takım'da da forma giyen 17 yaşındaki İzmirli futbolcu Kerem, bu sezon 1'inci Lig'de 3 maçta görev yaptı. Geçen sezon mart ayında profesyonel yapılan Kerem Arık'ın Manisa temsilcisiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kar birikintisine çarpıp otobüsü uçuruma düşmekten kurtardı!
        Kar birikintisine çarpıp otobüsü uçuruma düşmekten kurtardı!
        Polis "Mutlu yıllar" diledi... 295 bin TL ceza kesti!
        Polis "Mutlu yıllar" diledi... 295 bin TL ceza kesti!
        Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevkiyatı durdu
        Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevkiyatı durdu
        "Kimse sanmasın ki Türkiye uyuyor! Hayır biz ayaktayız!"
        "Kimse sanmasın ki Türkiye uyuyor! Hayır biz ayaktayız!"
        Nehirden buz kütleleri aktı! Ağrı'da dondurucu soğuk!
        Nehirden buz kütleleri aktı! Ağrı'da dondurucu soğuk!
        Cimbom, Mikautadze'nin alternatifini buldu!
        Cimbom, Mikautadze'nin alternatifini buldu!
        İstanbul sisler altında!
        İstanbul sisler altında!
        Teknolojide yapay zeka devrimi: 2024 nasıl geçti?
        Teknolojide yapay zeka devrimi: 2024 nasıl geçti?
        Cristiano Ronaldo bilmecesi!
        Cristiano Ronaldo bilmecesi!
        2025'te hangi modeller gelecek?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        Suriye'de coşkulu yılbaşı
        Suriye'de coşkulu yılbaşı
        Vergide işçinin dediği olmadı
        Vergide işçinin dediği olmadı
        Yeni yıla yeni sevgilisiyle girdi
        Yeni yıla yeni sevgilisiyle girdi
        Evlilik teklifinde bulundu
        Evlilik teklifinde bulundu
        Detayları görmekte ne kadar iyisiniz?
        Detayları görmekte ne kadar iyisiniz?
        Doğalgaz ve elektrik hizmetlerinde yeni ücretler açıklandı
        Doğalgaz ve elektrik hizmetlerinde yeni ücretler açıklandı
        İlişkilerin yüzde 40'ı artık nerede başlıyor?
        İlişkilerin yüzde 40'ı artık nerede başlıyor?
        Aç karnına bu 4 şeyi yapmayın!
        Aç karnına bu 4 şeyi yapmayın!
        "Beklediklerim 1985 ile aynı"
        "Beklediklerim 1985 ile aynı"
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları

        Benzer Haberler

        Manisa'da yılbaşında 3 bin 150 kolluk kuvveti görev yapacak
        Manisa'da yılbaşında 3 bin 150 kolluk kuvveti görev yapacak
        Demirci'de meyve ve sebze kurutma tesisi kurulacak
        Demirci'de meyve ve sebze kurutma tesisi kurulacak
        Salihli'de sentetik eczayla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Salihli'de sentetik eczayla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Manisa FK'da moraller yüksek
        Manisa FK'da moraller yüksek
        Somaspor ikinci yarıya iddialı hazırlanıyor
        Somaspor ikinci yarıya iddialı hazırlanıyor
        Manisa Basket nefes aldı
        Manisa Basket nefes aldı