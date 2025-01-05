Bariyere çarpan motosikletin sürücüsü otomobilin altında kaldı

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Arlan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarmanın incelemesinin ardından İbrahim Arlan'ın cansız bedeni Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hastaneye gelen Arlan’ın yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Kaza, saat 04.00 sıralarında İzmir- Ankara kara yolunda meydana geldi. Akçapınar Mahallesi'ndeki bir restorandan Turgutlu'daki evine dönmek üzere yola çıkan İbrahim Arlan’ın kontrolünü yitirdiği 45 ATF 208 plakalı motosiklet, bariyere çarptı. Arlan, yola savruldu. Bu sırada arkadan gelen otomobil, İbrahim Arlan'ın üzerinden geçti.

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