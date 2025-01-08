Somaspor'a Bursaspor'dan takviye

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ikinci yarısında hedefini Play-Off potası olarak belirleyen Somaspor, Bursasporlu Emre Tepegöz'ü kadrosuna dahil etti. Siyah-beyazlılar 21 yaşındaki orta saha oyuncusu ile anlaştı. Bursaspor'un altyapısından yetişip bu kulüpte profesyonel olan Emre, bu sezonun ilk yarısında maça çıkmadı. Geçen sezon ise Bursaspor'da 2'nci Lig'de 29 müsabakada forma giyen genç futbolcu 1450 dakika oynadı.