Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Doğada ölen ve kaçak avcıların vurduğu hayvanlar tahnit edilip, Spil Dağı'nda sergileniyor

        TÜRKİYE'nin çeşitli bölgelerinde doğada kendiliğinden ölen ya da kaçak avcılar tarafından vurularak öldürülen aralarında nesli tükenmekte olan vaşak, bozayı, kurt ve kaya kartalın da bulunduğu hayvanlar tahnit edilerek, 1517 metre rakımlı Manisa Spil Dağı'ndaki ziyaretçi merkezinde sergilenmeye başlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 10:47 Güncelleme: 09.01.2025 - 10:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Doğada ölen ve kaçak avcıların vurduğu hayvanlar tahnit edilip, Spil Dağı'nda sergileniyor
        ABONE OL

        TÜRKİYE'nin çeşitli bölgelerinde doğada kendiliğinden ölen ya da kaçak avcılar tarafından vurularak öldürülen aralarında nesli tükenmekte olan vaşak, bozayı, kurt ve kaya kartalın da bulunduğu hayvanlar tahnit edilerek, 1517 metre rakımlı Manisa Spil Dağı'ndaki ziyaretçi merkezinde sergilenmeye başlandı.

        Manisa'daki 1517 metre rakımlı Spil Dağı Milli Parkı'nda, aralarında nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan türlerden vaşak, bozayı, kurt ve kaya kartalının da bulunduğu 25 yabani hayvanın tahnit edilerek, sergilendiği müze hizmete açıldı. Spil Dağı Milli Parkı'nda Atalanı'nda yer alan ziyaretçi merkezindeki tahnit müzesi, kısa sürede yoğun ilgi gördü. Müzede, ayı, vaşak, kaya kartalı, kurt, kızıl şahin, sansar, sülün, karabatak, kuzgun, çil keklik, kınalı keklik, urkeklik, yalıçapkını, saksağan, Macar ördeği, puhu kuşu, kulaklı orman baykuşu ve leş kargası tahnitleri yer alıyor.

        'ÖZEL OLARAK YAPILIYOR VE KORUNUYOR'

        Spil Dağı Milli Parkı Veteriner Hekim Doktor Engin Bahçeci, Spil Dağı'nın 1968 yılında milli park ilan edildiğini, 6801 hektar alanda vatandaşlara hizmet verdiğini belirterek, "Müzemiz yeni açılmasına rağmen, büyük ilgi gördü ve binlerce vatandaşımız buraya ziyarete geldi. Gelmeye de devam ediyorlar. Yaklaşık 18 tür kanatlı yaban hayvanımız mevcut. Yaklaşık 5 türde de memeli hayvanımızın tahnitleri bulunmakta. Bu tahnitler özel olarak yapılıyor ve korunuyor. Her sene düzenli olarak bunların bakımını yapıyoruz ve yaptırıyoruz. Ayrıca buradaki hayvanların hiçbiri burada tahnit yapılmak üzere vurulmadı ve öldürülmedi. Bu hayvanlar yaban hayatında doğal bir şekilde öldü ya da kaçak avcılık sırasında ele geçirildi. Spil Dağı Milli Parkı Müdürlüğü olarak, yaralı gelen yaban hayvanlarımızı önce tedaviye alıyoruz, iyileştirebildiğimiz hayvanları tekrardan doğaya salıyoruz. İyileştiremediğimiz, ölen hayvanları da burada sergiliyoruz" ifadelerini kullandı.

        Sergilenen hayvanların birçoğunun nesli tükenmekte olduğunu, bu kapsamda vatandaş ve avcılara uyarıda bulunan Veteriner Hekimi Bahçeci, "Tüm vatandaşlarımıza ya da tüm avcılarımıza bir çağrıda bulunmak istiyoruz. Buradaki yaban hayvanları özel önem taşımaktadır. Doğada gördüğünüz zaman bunları rahatsız etmemek ve öldürmemek yaban hayatı için büyük önem taşıyor. Buna çok dikkat etmeliyiz" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        5 kişiyi bıçaklamıştı! Maskeli, kasklı saldırgan için 108 yıl istendi
        5 kişiyi bıçaklamıştı! Maskeli, kasklı saldırgan için 108 yıl istendi
        30 yerinden bıçaklamıştı! Komşu vahşetinin nedeni ortaya çıktı!
        30 yerinden bıçaklamıştı! Komşu vahşetinin nedeni ortaya çıktı!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        Bedelli askerlik ücreti duyuruldu
        Bedelli askerlik ücreti duyuruldu
        MSB: Terör örgütü sivilleri kalkan yapıyor
        MSB: Terör örgütü sivilleri kalkan yapıyor
        Galatasaray'ın İlkay Gündoğan planı!
        Galatasaray'ın İlkay Gündoğan planı!
        Şirin'i katleden cani hakim karşısına çıkıyor!
        Şirin'i katleden cani hakim karşısına çıkıyor!
        Aşkını ilan etti: Misilleme yaptı
        Aşkını ilan etti: Misilleme yaptı
        Otobüs kullanan kocasını ısırıp bıçakladı!
        Otobüs kullanan kocasını ısırıp bıçakladı!
        Düzenli kan bağışı anemiye yol açar mı?
        Düzenli kan bağışı anemiye yol açar mı?
        Alevler altında: Los Angeles'taki yangın sürüyor!
        Alevler altında: Los Angeles'taki yangın sürüyor!
        Genel Sağlık Sigortası düzenlemesi yasalaştı
        Genel Sağlık Sigortası düzenlemesi yasalaştı
        2025 yılının en güçlü pasaportları açıkladı
        2025 yılının en güçlü pasaportları açıkladı
        İran'da başörtüsü yasağını reddedenlere garip cezalar
        İran'da başörtüsü yasağını reddedenlere garip cezalar
        Telefonu çok çaldı ama kimse açamadı!
        Telefonu çok çaldı ama kimse açamadı!
        Yemek kartında eski sisteme dönüldü
        Yemek kartında eski sisteme dönüldü
        "Bin yılda bir gelecek bir ışık"
        "Bin yılda bir gelecek bir ışık"
        Trump'a "Meksika Amerika'sı" yanıtı
        Trump'a "Meksika Amerika'sı" yanıtı
        "Gelin tekelleşmeyi konuşalım"
        "Gelin tekelleşmeyi konuşalım"
        Otomobil fiyatları için artış uyarısı
        Otomobil fiyatları için artış uyarısı

        Benzer Haberler

        Manisa'da haber alınamayan zihinsel engelli aranıyor
        Manisa'da haber alınamayan zihinsel engelli aranıyor
        Manisa Basket – Niners Chemnitz: 87-86
        Manisa Basket – Niners Chemnitz: 87-86
        Basketbol: Şampiyonlar Ligi
        Basketbol: Şampiyonlar Ligi
        Manisalı hayranları, Ferdi Tayfur için lokma dağıttı
        Manisalı hayranları, Ferdi Tayfur için lokma dağıttı
        Somaspor'a Bursaspor'dan takviye
        Somaspor'a Bursaspor'dan takviye
        Manisa'da suç örgütüne silah kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı
        Manisa'da suç örgütüne silah kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı