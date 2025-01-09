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        Kayıp engelliden 8 gündür haber alınamıyor

        MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, yeni yılın ilk gününde, 'Çarşıya gidiyorum' diyerek evden ayrılan yüzde 80 zihinsel engelli Hasan Vural'dan (61) 8 gündür haber alınamıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 12:32 Güncelleme: 09.01.2025 - 12:35
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        Kayıp engelliden 8 gündür haber alınamıyor
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        MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, yeni yılın ilk gününde, 'Çarşıya gidiyorum' diyerek evden ayrılan yüzde 80 zihinsel engelli Hasan Vural'dan (61) 8 gündür haber alınamıyor. Yakınları, Vural'ın hayatından endişe ettiklerini belirterek, bir an önce bulunmasını istediklerini söyledi.

        Esentepe Mahallesi'nde yaşayan yüzde 80 zihinsel engelli Hasan Vural, 1 Ocak'ta saat 15.30 sıralarında 'Çarşıya gidiyorum' diyerek evden ayrıldı. Vural'ın akşam eve dönmemesi üzerine birlikte yaşayan ağabeyi Mustafa Vural (67) polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis ve jandarma ekipleri, Vural'ın bulunması için çalışma başlattı.

        Kardeşinin son olarak Salihli Tren Garı'nda görüldüğünü öğrendiklerini söyleyen Mustafa Vural, "İki sene önce de kayboldu. Sart'ta bulundu, getirdik. Hiç bu kadar uzun süreli kaybolmamıştı, bu kez hiç haber alamadık” dedi.

        Kardeşinin engelli olması nedeniyle kendi ihtiyaçlarını karşılayamadığını, hayatından endişe duyduklarını dile getiren Emine Okyay (66) ise "Hayatından endişe ediyoruz. Her tarafa fotoğrafları yapıştırıp, arıyoruz. Ne ölüsü ne de dirisine ulaşabildik. 5 Ocak'ta Salihli Gümüşçay durağında görülmüş. Bir an önce bulunmasını istiyoruz" diye konuştu.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

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