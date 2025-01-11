Manisa Basket - Büyükçekmece Basketbol: 87-98

BASKETBOL Süper Ligi'nin 14’üncü hafta mücadelesinde Manisa Basket, evinde Büyükçekmece Basketbol’a 98-87 mağlup oldu. Bu sonuçla Büyükçekmece ekibi 4’üncü galibiyetini elde ederken, Manisa temsilcisi 11’inci yenilgisini aldı.

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