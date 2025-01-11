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        Manisa Basket - Büyükçekmece Basketbol: 87-98

        SALON:MuradiyeHAKEMLER: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Batuhan SöylemezoğluMANİSA BASKET: Pickett 5, Acuil 19, Lee 18, Thomas 5, Yunus, Chiozza 3, Mehmet, Leon Apaydın, Buğra, Cengizhan, Besson 23, White Jr 14BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Rebic 8, Franke 7, Starks 28, Emircan 8, Zagorac 5, Ata, Erdi 6, Onar, Sajus 17, Arda, Love 15, Bruinsma 41'İNCİ PERİYOT: 24-24İLK YARI: 49-513'ÜNCÜ PERİYOT: 69-765 FAUL: Emircan (32.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 20:16 Güncelleme: 11.01.2025 - 20:20
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        Manisa Basket - Büyükçekmece Basketbol: 87-98
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        SALON:Muradiye

        HAKEMLER: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Batuhan Söylemezoğlu

        MANİSA BASKET: Pickett 5, Acuil 19, Lee 18, Thomas 5, Yunus, Chiozza 3, Mehmet, Leon Apaydın, Buğra, Cengizhan, Besson 23, White Jr 14

        BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Rebic 8, Franke 7, Starks 28, Emircan 8, Zagorac 5, Ata, Erdi 6, Onar, Sajus 17, Arda, Love 15, Bruinsma 4

        1’İNCİ PERİYOT: 24-24

        İLK YARI: 49-51

        3’ÜNCÜ PERİYOT: 69-76

        5 FAUL: Emircan (32.45) (Büyükçekmece) Acuil (36.44), Yunus (39.59) (Manisa Basket)

        BASKETBOL Süper Ligi'nin 14’üncü hafta mücadelesinde Manisa Basket, evinde Büyükçekmece Basketbol’a 98-87 mağlup oldu. Bu sonuçla Büyükçekmece ekibi 4’üncü galibiyetini elde ederken, Manisa temsilcisi 11’inci yenilgisini aldı.

        Karşılıklı basketlerle başlayan ilk periyot 24-24 eşitlikle sona erdi. İkinci çeyrekte konuk ekip bitime 2 dakika kala farkı 9 sayıya (40-49) çıkarırken, soyunma odasına 2 sayı önde girdi: 49-51. Üçüncü periyotta oyun üstünlüğünü elden bırakmayan İstanbul ekibi son bölüme 7 sayılık avantajla girdi: 69-76. Final periyodunda farkın kapanmasına izin vermeyen Büyükçekmece Basketbol maçı 11 sayı farkla kazandı: 87-98.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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