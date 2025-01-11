Manisa Basket - Büyükçekmece Basketbol: 87-98
SALON:MuradiyeHAKEMLER: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Batuhan SöylemezoğluMANİSA BASKET: Pickett 5, Acuil 19, Lee 18, Thomas 5, Yunus, Chiozza 3, Mehmet, Leon Apaydın, Buğra, Cengizhan, Besson 23, White Jr 14BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Rebic 8, Franke 7, Starks 28, Emircan 8, Zagorac 5, Ata, Erdi 6, Onar, Sajus 17, Arda, Love 15, Bruinsma 41'İNCİ PERİYOT: 24-24İLK YARI: 49-513'ÜNCÜ PERİYOT: 69-765 FAUL: Emircan (32.
SALON:Muradiye
HAKEMLER: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Batuhan Söylemezoğlu
MANİSA BASKET: Pickett 5, Acuil 19, Lee 18, Thomas 5, Yunus, Chiozza 3, Mehmet, Leon Apaydın, Buğra, Cengizhan, Besson 23, White Jr 14
BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Rebic 8, Franke 7, Starks 28, Emircan 8, Zagorac 5, Ata, Erdi 6, Onar, Sajus 17, Arda, Love 15, Bruinsma 4
1’İNCİ PERİYOT: 24-24
İLK YARI: 49-51
3’ÜNCÜ PERİYOT: 69-76
5 FAUL: Emircan (32.45) (Büyükçekmece) Acuil (36.44), Yunus (39.59) (Manisa Basket)
BASKETBOL Süper Ligi'nin 14’üncü hafta mücadelesinde Manisa Basket, evinde Büyükçekmece Basketbol’a 98-87 mağlup oldu. Bu sonuçla Büyükçekmece ekibi 4’üncü galibiyetini elde ederken, Manisa temsilcisi 11’inci yenilgisini aldı.
Karşılıklı basketlerle başlayan ilk periyot 24-24 eşitlikle sona erdi. İkinci çeyrekte konuk ekip bitime 2 dakika kala farkı 9 sayıya (40-49) çıkarırken, soyunma odasına 2 sayı önde girdi: 49-51. Üçüncü periyotta oyun üstünlüğünü elden bırakmayan İstanbul ekibi son bölüme 7 sayılık avantajla girdi: 69-76. Final periyodunda farkın kapanmasına izin vermeyen Büyükçekmece Basketbol maçı 11 sayı farkla kazandı: 87-98.
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