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        Kayıp engelliden 17 gündür haber alınamıyor

        MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde yeni yılın ilk gününde 'Çarşıya gidiyorum' diyerek evden ayrılan yüzde 80 zihinsel engelli Hasan Vural'dan (61), 17 gündür haber alınamıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 10:52 Güncelleme: 18.01.2025 - 10:55
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        Kayıp engelliden 17 gündür haber alınamıyor
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        MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde yeni yılın ilk gününde 'Çarşıya gidiyorum' diyerek evden ayrılan yüzde 80 zihinsel engelli Hasan Vural'dan (61), 17 gündür haber alınamıyor.

        Esentepe Mahallesi'nde yaşayan yüzde 80 zihinsel engelli Hasan Vural, 1 Ocak'ta saat 15.30 sıralarında 'Çarşıya gidiyorum' diyerek evden ayrıldı. Vural'ın akşam eve dönmemesi üzerine birlikte yaşadığı ağabeyi Mustafa Vural (67), polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis ve jandarma ekipleri, Vural'ın bulunması için çalışma başlattı. Kardeşinin son olarak Salihli Tren Garı'nda görüldüğünü öğrendiklerini söyleyen Mustafa Vural, "İki sene önce de kayboldu. Sart'ta bulundu, getirdik. Hiç bu kadar uzun süreli kaybolmamıştı, bu kez hiç haber alamadık" dedi.

        'YATAĞI BOŞ KALDI'

        Pazar yerini gezerek, buradaki esnafa ve vatandaşlara fotoğrafını göstererek kardeşini arayan Vural, artık umutlarının tükenmeye başladığını söyledi. Kardeşiyle aynı odayı paylaştıklarını belirten Vural, "Yatağı boş kaldı. O ortadan kaybolunca tek başıma kaldım. Kayıpların bulunmasında yardımcı olan televizyon kanallarını aradık ancak ilgi göstermediler. Çaresiz, elime kardeşimin fotoğrafını alıp, İzmir, Manisa, Salihli, Alaşehir başta olmak üzere gidebildiğim her yeri dolaşıp, onu arıyorum. İnşallah, kendisini sağ olarak buluruz. Her geçen gün umutlarımız kesilmeye başladı. Kardeşimi gören ya da yerini bilenlerden polise haber vermesini istiyoruz" diye konuştu.

        'ÜMİTLERİMİZ KESİLMEYE BAŞLADI'

        Kardeşinin engelli olması nedeniyle ihtiyaçlarını karşılayamadığını belirten Emine Okyay (66) "Kaybolduğu ilk günlerde telefonla arayanlar oluyordu. Şimdi arayan da yok, 'Gördüm' diyen de. Kardeşim, kimseye zarar vermez. İnsanlardan sigara veya para ister. Verirlerse alır, vermezlerse döner arkasını giderdi. Kardeşim herhangi bir kapalı alanda kalamaz. Havalar soğudu, üzerindeki kıyafetlerle parklarda da kalamaz. Umudumuz kesilmeye başladı. Ölü veya diri olarak bulunmasını istiyoruz" dedi.

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