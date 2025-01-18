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        Yaralı yaban domuzu, kendisini vuran avcıya saldırdı; o anlar kamerada

        MANİSA'nın Salihli ilçesinde tüfekle yaralanan yaban domuzu, kendisini vuran avcıya saldırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 18:39 Güncelleme: 18.01.2025 - 18:45
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        Yaralı yaban domuzu, kendisini vuran avcıya saldırdı; o anlar kamerada
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        MANİSA'nın Salihli ilçesinde tüfekle yaralanan yaban domuzu, kendisini vuran avcıya saldırdı. Saldırı anı, avcı tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Salihli'de avcılar, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan alınan iznin ardından yaban domuzu avlamak için dün saat 12.00 sıralarında araziye çıktı. Arazide avcılardan biri, gördüğü yaban domuzunu ateş ederek yaraladı. Ardından da yaralı halde kaçamaya çalışan domuzu motosikletiyle takip etti. Yaralı haldeki domuz ise kaçamayacağını anlayınca dönüp, kendisini vuran avcıya saldırdı. Avcı, domuzun saldırısından son bağırarak ve ateş ederek, yara almadan kurtuldu. Domuzun saldırı anı ise avcı tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yaralı haldeki domuz, daha sonra avcılar tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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