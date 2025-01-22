Yargıtay bozma kararını kaldırdı; Canan'ın katiline indirimsiz müebbet hapis cezası

MANİSA 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, gönül ilişkisi yaşadığı iddia edilen Canan Çeviren'i (42) öldüren Ferhat İnne'ye (45), 'Kasten öldürme' suçundan verilen ve indirim yapılmadığı gerekçesiyle Yargıtay tarafından iki kez bozulmasına rağmen 3’üncü kez verilen müebbet hapis cezası bu defa onandı. Çeviren'in ailesinin avukatı Filiz Tuğçe Ayrancı İplikçi, "Aile bir nebze de olsa adaletin yerini bulmasından dolayı mutlu. Ülkemizde öldürülen yüzlerce kadın için Yargıtay'ın bu kararı emsal niteliğindedir’ dedi.

Evli, 1 çocuk babası Ferhat İnne, 11 Aralık 2020'de eşinden boşanan, 2 çocuk annesi Canan Çeviren'in çalıştığı Yeni Mahalle'deki emlak ve gayrimenkul ofisine gitti. Gönül ilişkileri olduğu öne sürülen İnne ile Çeviren arasında tartışma çıktı. Ferhat İnne, yanında getirdiği tabancayı Canan Çeviren'e doğrultup, ateşledi. Çeviren öldü, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polise teslim olan İnne tutuklandı.

Ferhat İnne hakkında, 'Tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Manisa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın 8 Şubat 2022'de görülen karar duruşmasında; mahkeme heyeti, İnne'yi indirimsiz müebbet hapis cezasına çarptırdı.

İSTİNAF MAHKEMESİ ONADI

Cezayı az bulan Çeviren'in ailesinin avukatı Filiz Tuğçe Ayrancı İplikçi, sanık Ferhat İnne'ye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi; İnne'nin avukatı ise tahrik indiriminden faydalanması için kararı, istinaf mahkemesine taşıdı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, 18 Mayıs 2022'de verdiği kararda, yerel mahkemenin kararını uygun bularak, Ferhat İnne'ye verilen müebbet hapis cezasını onadı.

YARGITAY İKİ KEZ KARARI BOZDU

Karar, yüksek mahkemeye taşındı. Yargıtay, İnne'ye verilen müebbet hapis cezası kararını 30 Ocak 2023'te bozdu. Oy birliğiyle alınan kararda; sanık Ferhat İnne'nin suçun işlenmesinden sonra olay yerini terk etmeyerek kendi telefonundan sağlık ve kolluk güçlerini araması, kişiliği, sabıkasız geçmişi, sosyal ilişkileri ve yargılama sürecindeki olumlu davranışlarının mahkemece göz önünde bulundurulup, 'takdir indirimi' yapılmaması gerekçe gösterildi. Bu bozma kararı üzerine yeniden yargılanan İnne'ye Manisa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi, 16 Mayıs 2023'te yine müebbet hapis cezası verdi. Yargıtay, 11 Aralık 2023'te 2’nci kez kararı bozup, İnne'ye takdir indirimi yapılmasına karar verdi.