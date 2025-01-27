7 Eylül Turgutlu'dan tarihi galibiyet

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta evinde Polatlı 1926 Spor'u 5-2 yenen 7 Eylül Turgutlu 1984 takımı tarihi bir galibiyete imza attı. Turgutlu ekibi ilk kez yeni evi Turgutlu Şehir Stadı'nın çimlerine ayak bastı. Yapımı 11 yıl süren 44 bin metrekare alan üzerine inşa edilen 12 bin 500 seyirci kapasiteli statta kırmızı-siyahlılar Polatlı 1926 ile oynanan açılış maçında muhteşem bir skora imza atıp tarihi galibiyet aldı. Yeni stattaki ilk golü ise Arda Köksal attı. Maçın 20'nci dakikasında 7 Eylül Turgutlu 1984'ü 1-0 öne geçiren Arda da tarihe geçen isim oldu. Turgutlu taraftarları da büyük hasretle bekledikleri stadyuma akın etti. Manisa'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan Turgutlu Şehir Stadı herkes tarafından beğeniyle karşılandı. Turgutlu ekibi maçın ardından farklı galibiyeti yeni evinde taraftarıyla doyasıya kutladı.