Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Kavgada bıçaklanarak öldürülen Enis, toprağa verildi

        MANİSA'nın Kula ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülen Enis Muhammet Başaran (28), toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 16:18 Güncelleme: 27.01.2025 - 16:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kavgada bıçaklanarak öldürülen Enis, toprağa verildi
        ABONE OL

        MANİSA'nın Kula ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülen Enis Muhammet Başaran (28), toprağa verildi.

        Olay, 25 Ocak'ta Kula ilçesi Seyitali Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Enis Muhammet Başaran ve Onur Çay (28) bıçakla yaralandı. Kendi imkanları ile Kula Devlet Hastanesi'ne giden yaralılardan Enis Muhammet Başaran, kurtarılamadı. Onur Çay'ın ise tedavisinin sürdüğü, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Enis Muhammet Başaran için bugün öğle vakti Süleyman Şah Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Başaran cenazesi, namazın ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Diğer yandan şüphelilerden R.K. (24) Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan R.K., dün sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Torun vahşeti! Dedesi ve babaannesini katletti!
        Torun vahşeti! Dedesi ve babaannesini katletti!
        “Çok masraflıydı, geri çektik”
        “Çok masraflıydı, geri çektik”
        İmamoğlu'na 'bilirkişi' soruşturması
        İmamoğlu'na 'bilirkişi' soruşturması
        Kara Kartal'a İngiliz kanat!
        Kara Kartal'a İngiliz kanat!
        Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor
        Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor
        Barış Alper'e vize yok!
        Barış Alper'e vize yok!
        İskandinav liderler Danimarka Başbakanı'nın evinde
        İskandinav liderler Danimarka Başbakanı'nın evinde
        Sarı mı kırmızı kartı mı?
        Sarı mı kırmızı kartı mı?
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Boncuk Koyu'nda kamerayla takip ediliyor
        Boncuk Koyu'nda kamerayla takip ediliyor
        Arkadaşı onu öldürüp bağırdı: Ben adam öldürdüm! Baltalı vahşet!
        Arkadaşı onu öldürüp bağırdı: Ben adam öldürdüm! Baltalı vahşet!
        "Boş kalori" kavramını duydunuz mu?
        "Boş kalori" kavramını duydunuz mu?
        Talisca, İstanbul'a geliyor!
        Talisca, İstanbul'a geliyor!
        Savcılığa çağrıldı
        Savcılığa çağrıldı
        Kız ve erkek tarafı birbirine girdi! 'Takı' kavgası sokağa taştı!
        Kız ve erkek tarafı birbirine girdi! 'Takı' kavgası sokağa taştı!
        Denetim firmasının yetkilisi gözaltına alındı!
        Denetim firmasının yetkilisi gözaltına alındı!
        Zilleri çalışmıyormuş!
        Zilleri çalışmıyormuş!
        Ersoy adına dolandırıcılık
        Ersoy adına dolandırıcılık
        Yapay zekada Çin'den Deepseek ile yanıt
        Yapay zekada Çin'den Deepseek ile yanıt

        Benzer Haberler

        Manisa'da erik ve badem ağaçları çiçek açtı
        Manisa'da erik ve badem ağaçları çiçek açtı
        7 Eylül Turgutlu'dan tarihi galibiyet
        7 Eylül Turgutlu'dan tarihi galibiyet
        Manisa Basket Martynas Echodas şoku
        Manisa Basket Martynas Echodas şoku
        Somaspor ikinci yarıya kötü başladı
        Somaspor ikinci yarıya kötü başladı
        Manisa'da bir işçinin hayatını kaybettiği iş kazasına ilişkin taş ocağının...
        Manisa'da bir işçinin hayatını kaybettiği iş kazasına ilişkin taş ocağının...
        Manisa'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Manisa'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı