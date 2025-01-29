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        Manisa FK'dan zirvedekilere çelme

        1'İNCİ Lig'de deplasmanda Sakaryaspor'u 2-1 yenerek çıkışa geçen Manisa FK, bu hafta evinde oynayacağı Fatih Karagümrük maçına da mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanırken, siyah-beyazlılar bu sezon zirve mücadelesi veren rakiplerine kök söktürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 11:30 Güncelleme: 29.01.2025 - 11:35
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        Manisa FK'dan zirvedekilere çelme
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        1'İNCİ Lig'de deplasmanda Sakaryaspor'u 2-1 yenerek çıkışa geçen Manisa FK, bu hafta evinde oynayacağı Fatih Karagümrük maçına da mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanırken, siyah-beyazlılar bu sezon zirve mücadelesi veren rakiplerine kök söktürdü. İkinci sırada yer alan Fatih Karagümrük'ü sezonun ilk yarısında deplasmanda 2-0 mağlup eden Manisa FK, şu an Süper Lig mücadelesi veren Kocaelispor, Erzurumspor, Bandırmaspor ve Gençlerbirliği'ni de yenmeyi başardı.

        Kocaelispor'u deplasmanda 2-1 yenen Manisa FK, Gençlerbirliği'ni evinde 1-0'lık skorla geçmişti. Ege ekibi, yine iç sahada Erzurumspor'u 2-0 yenerken, Bandırmaspor deplasmanından da 3-2 galip ayrılmıştı. Şu an ligde ilk 7 içinde bulunan 5 takımı yenmeyi başaran Manisa FK, 5'nci İstanbulspor'a ise 2 maçta da boyun eğdi. Manisa FK, 7'nci basamaktaki Çorum FK'ya da ilk yarıda 1-0 mağlup oldu. Zirve yarışı veren takımlara karşı çok kritik galibiyetler alan Manisa FK, Fatih Karagümrük'ü bir kez daha gözüne kestirdi.

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