Manisa Futbol Kulübü - Fatih Karagümrük: 2-2

1'inci Lig'in 22'nci haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında ağırladığı Süper Lig yarışındaki Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı. Siyah-beyazlı ekip ilk 20 dakikada 2 farklı öne geçtikten sonra üstünlüğünü koruyamayıp devre arasına beraberlikle girdi. Sakaryaspor galibiyetinin ardından seri yakalama fırsatını tepen Manisa FK ligde bu sonuçla puanını 30, Karagümrük ise 39 yaptı.

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