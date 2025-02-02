Manisa Basket - Darüşşafaka: 86-96
SALON:MuradiyeHAKEMLER: Serkan Emlek, Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Alper ÖzgökMANİSA BASKET: Pickett 2, Acuil 4, Lee 21, Besson 12, Yunus 9, Chiozza 7, Mehmet, Leon Apaydın 2, Buğra, Cengizhan, Thomas 10, White Jr 19DARÜŞŞAFAKA: Appleby 5, Mustafa 5, Moore 32, Tinkle 17, Brajkovic 12, Tarık 3, Tolga, Enes 3, Gach 4, Ede Demir 2, Ege Akçay, Smith 131'İNCİ PERİYOT: 25-16İLK YARI: 36-463'ÜNCÜ PERİYOT: 61-66NORMAL SÜRE: 82-825 FAUL: Tinkle (44.
SALON:Muradiye
HAKEMLER: Serkan Emlek, Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Alper Özgök
MANİSA BASKET: Pickett 2, Acuil 4, Lee 21, Besson 12, Yunus 9, Chiozza 7, Mehmet, Leon Apaydın 2, Buğra, Cengizhan, Thomas 10, White Jr 19
DARÜŞŞAFAKA: Appleby 5, Mustafa 5, Moore 32, Tinkle 17, Brajkovic 12, Tarık 3, Tolga, Enes 3, Gach 4, Ede Demir 2, Ege Akçay, Smith 13
1’İNCİ PERİYOT: 25-16
İLK YARI: 36-46
3’ÜNCÜ PERİYOT: 61-66
NORMAL SÜRE: 82-82
5 FAUL: Tinkle (44. 18) (Darüşşafaka)
BASKETBOL Süper Ligi 17’nci haftasında Manisa Basket evinde Darüşşafaka’ya normal süresi 82-82 biten maçta uzatma sonucu mağlup oldu: 86-96. Darüşşafaka’da Moore attığı 32 sayıyla takımına galibiyeti getirdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.