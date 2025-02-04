Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        23 ilde dolandırıcı suç örgütlerine operasyon: 19 tutuklama (2)

        KENDİLERİNİASKERİ PERSONEL OLARAK TANITMIŞLARManisa merkezli organize dolandırıcı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyona ilişkin detaylar ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 12:46 Güncelleme: 04.02.2025 - 12:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        23 ilde dolandırıcı suç örgütlerine operasyon: 19 tutuklama (2)
        ABONE OL

        KENDİLERİNİASKERİ PERSONEL OLARAK TANITMIŞLAR

        Manisa merkezli organize dolandırıcı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyona ilişkin detaylar ortaya çıktı. Manisa İl Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, Saruhanlı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'Sönmezler' suç örgütünü 8 ay boyunca teknik ve fiziki takibe aldı. Örgüt üyelerinin kendilerini korgeneral ve albay rütbelerinde askeri personel gibi tanıtarak aralarında doktor, avukat, engelli, milli sporcu, şehit yakını ve gazilerin de bulunduğu toplam 212 kişiyi Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu yapmak, kamu kurumlarında görev vermek ya da görevde yükselmesini sağlamak vaadiyle dolandırdığı tespit edildi. Ekipler, 29 Ocak'ta suç örgütüne yönelik Manisa merkezli, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Mersin, Muğla, Bursa, Kütahya, Uşak'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda örgüt elebaşı 'Korgeneral' lakaplı M.S. ve 'Albay' lakaplı örgüt gelirini toplandıkları belirlenen yöneticiler M.A. ve A.U.'nun da aralarında bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.

        KURUMLAR ADINA DÜZENLENMİŞ SAHTE EVRAKLAR ELE GEÇİRİLDİ

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, örgüt mağdurlarına ait 114 adli sicil kaydı, 117 diploma fotokopisi, 136 kimlik fotokopisi, 244 iş başvuru belgesi, bin 121 vesikalık, 3 güvenlik soruşturması, 55 sağlık raporunun yanı sıra 10 askeri kamuflaj, aralarında Cumhurbaşkanlığı, MİT, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın da bulunduğu kurumlar adına düzenlenmiş 362 sahte evrak, 2 sahte kimlik, 2 jandarma armalı cüzdan, 2 sahte askeri takdir belgesi, kelepçe, rozet, kaşe, 3 ruhsatsız tabanca, 548 mermi, 14 harici bellek, 18 cep telefonu, 7 dizüstü bilgisayar, 38 tarihi sikke ile 9 hafıza kartı ele geçirildi.

        155 MİLYON TL HAKSIZ KAZANÇ ELDE ETMİŞLER

        Öte yandan, örgüt tarafından 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması' suçu kapsamında kullanıldığı tespit edilen 150 banka hesabına, 6 araç ve 5 taşınmaza da el konuldu. Örgütün toplam 155 milyon TL haksız kazanç elde edildiği belirlendi. Manisa İl Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan 19 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra 31 Ocak'ta adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 11'i tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla 4'ü ise serbest bırakıldı.

        Ersan ERDOĞAN/MANİSA,

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Teğmenler TSK'dan neden ihraç edildi? Gerekçeli kararı açıklandı
        Teğmenler TSK'dan neden ihraç edildi? Gerekçeli kararı açıklandı
        Başkan yardımcısı da gözaltında! Kapalıçarşı'da 'kara para' operasyonu!
        Başkan yardımcısı da gözaltında! Kapalıçarşı'da 'kara para' operasyonu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahmed Şara ile görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahmed Şara ile görüşecek
        Sosyal medya düzenlemesi son virajda
        Sosyal medya düzenlemesi son virajda
        "Gümrük Vergisi’nden bazı ürünler azaltılabilir"
        "Gümrük Vergisi’nden bazı ürünler azaltılabilir"
        Hesaplarını kullandıkları kişileri kaçırıp işkence ettiler!
        Hesaplarını kullandıkları kişileri kaçırıp işkence ettiler!
        "Milli Alarm Sistemi kurulmalı"
        "Milli Alarm Sistemi kurulmalı"
        "Annemizi öldürmemesi için kardeşimle önüne geçtik!"
        "Annemizi öldürmemesi için kardeşimle önüne geçtik!"
        Bakan Şimşek: TL'de reel değerlenme sürecek
        Bakan Şimşek: TL'de reel değerlenme sürecek
        Online taşıt ilanlarında "yetki doğrulaması"
        Online taşıt ilanlarında "yetki doğrulaması"
        Tatilde çektirmedi, tanıtımda çektirdi
        Tatilde çektirmedi, tanıtımda çektirdi
        Penaltı var mı, kırmızı çıkmalı mıydı?
        Penaltı var mı, kırmızı çıkmalı mıydı?
        Dünya şampiyonu kick boksçu cami görevlisini felç etti!
        Dünya şampiyonu kick boksçu cami görevlisini felç etti!
        1.97 promille dedeyi, anneanneyi, anneyi ve bebeği öldürdü! Cezası 10 yıl!
        1.97 promille dedeyi, anneanneyi, anneyi ve bebeği öldürdü! Cezası 10 yıl!
        Beşiktaş'ın Rıdvan Yılmaz ısrarı!
        Beşiktaş'ın Rıdvan Yılmaz ısrarı!
        16 yaşında öldüren kavga!
        16 yaşında öldüren kavga!
        "Psikolojik açıdan çok önemli!"
        "Psikolojik açıdan çok önemli!"
        Aldatıldığından şüphelendi! Sözde dedektiflere 7 milyon kaptırdı
        Aldatıldığından şüphelendi! Sözde dedektiflere 7 milyon kaptırdı
        Adaylığı tartışılıyor
        Adaylığı tartışılıyor
        Soğuk hava geldi! Sıcaklıklar 10 derece düşüyor; kar ve yağmur geliyor
        Soğuk hava geldi! Sıcaklıklar 10 derece düşüyor; kar ve yağmur geliyor

        Benzer Haberler

        Manisa FK'da kaleci Orhan Kurşun Edirnespor'a gitti
        Manisa FK'da kaleci Orhan Kurşun Edirnespor'a gitti
        Manisa'da 1 milyon liralık ziynet eşyası çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli t...
        Manisa'da 1 milyon liralık ziynet eşyası çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli t...
        Alaşehir'de temizlik görevlisinden örnek davranış
        Alaşehir'de temizlik görevlisinden örnek davranış
        Manisa Basket Avrupa'da Galatasaray'la Türk derbisinde
        Manisa Basket Avrupa'da Galatasaray'la Türk derbisinde
        Manisa merkezli suç örgütü operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı
        Manisa merkezli suç örgütü operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı
        Alaşehir'de yükümlülerden okul onarımı
        Alaşehir'de yükümlülerden okul onarımı