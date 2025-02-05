Manisa'da sosyal medyadan terör propagandasına 5 gözaltı

MANİSA'nın 4 ilçesinde sosyal medya üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandasında yaptığı tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 Şubat'ta Turgutlu, Şehzadeler, Yunusemre ve Soma ilçelerinde terör örgütünün eylemlerinin engellenmesi, örgüt üyelerinin deşifre edilmesi ve etkinliklerinin önlenmesine yönelik Manisa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, sosyal medyada araştırma yaptı. Araştırmalar sonucunda 5 kişinin PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yaptığı tespit edildi. Şüpheliler, eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarla 'Silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçundan gözaltına alındı. Şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.