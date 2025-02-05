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        Manisa'da sosyal medyadan terör propagandasına 5 gözaltı

        MANİSA'nın 4 ilçesinde sosyal medya üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandasında yaptığı tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 11:13 Güncelleme: 05.02.2025 - 11:20
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        Manisa'da sosyal medyadan terör propagandasına 5 gözaltı
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        MANİSA'nın 4 ilçesinde sosyal medya üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandasında yaptığı tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Manisa İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 Şubat'ta Turgutlu, Şehzadeler, Yunusemre ve Soma ilçelerinde terör örgütünün eylemlerinin engellenmesi, örgüt üyelerinin deşifre edilmesi ve etkinliklerinin önlenmesine yönelik Manisa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, sosyal medyada araştırma yaptı. Araştırmalar sonucunda 5 kişinin PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yaptığı tespit edildi. Şüpheliler, eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarla 'Silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçundan gözaltına alındı. Şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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