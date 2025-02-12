Hasta babaannesini ziyarete giderken motosiklet kazasında öldü
MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde Zekeriya Özsarı (26), hasta olan babaannesini ziyarete giderken kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.
MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde Zekeriya Özsarı (26), hasta olan babaannesini ziyarete giderken kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Alaşehir -Salihli kara yolu Akkeçili Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Zekeriya Özsarı’ın kontrolünü kaybettiği 45 ZB 568 plakalı motosiklet, savrularak devrildi. Özsarı, ağır yaralandı. Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özsarı, kurtarılamadı. Kazanın, Özsarı'nın hasta olan babaannesini ziyarete giderken yaşandığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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