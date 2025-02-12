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        Hasta babaannesini ziyarete giderken motosiklet kazasında öldü

        MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde Zekeriya Özsarı (26), hasta olan babaannesini ziyarete giderken kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 15:36 Güncelleme: 12.02.2025 - 15:40
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        Hasta babaannesini ziyarete giderken motosiklet kazasında öldü
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        MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde Zekeriya Özsarı (26), hasta olan babaannesini ziyarete giderken kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

        Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Alaşehir -Salihli kara yolu Akkeçili Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Zekeriya Özsarı’ın kontrolünü kaybettiği 45 ZB 568 plakalı motosiklet, savrularak devrildi. Özsarı, ağır yaralandı. Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özsarı, kurtarılamadı. Kazanın, Özsarı'nın hasta olan babaannesini ziyarete giderken yaşandığı öğrenildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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