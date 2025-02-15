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        Manisa'da otomobil, park halindeki tankere çarptı: 2 ölü

        MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, otomobilin emniyet şeridinde park halinde olan tankere çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 17:40 Güncelleme: 15.02.2025 - 17:45
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        Manisa'da otomobil, park halindeki tankere çarptı: 2 ölü
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        MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, otomobilin emniyet şeridinde park halinde olan tankere çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 09.00 sıralarında Kırkağaç ilçesinde, İzmir-İstanbul Otoyolu'nda meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 34 FD 1236 plakalı otomobil, Kırkağaç gişeleri yakınlarında emniyet şeridinde park halinde olan 35 AVV 945 plakalı tankere çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü ile yanındaki Gizem Özmen'in (24) öldüğü belirlendi. Tanker şoförünün gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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