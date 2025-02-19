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        Turgutlu'da Eray Gülay istifa etti

        3'üncüLig 4'üncü Grup'ta geçen hafta Ağrı 1970 Spor'a deplasmanda 1-0 yenilerek amatöre düşme hattından kurtulamayan 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif'te Teknik Direktör Eray Gülay, görevinden istifa etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 10:29 Güncelleme: 19.02.2025 - 10:35
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        Turgutlu'da Eray Gülay istifa etti
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        3'üncüLig 4'üncü Grup'ta geçen hafta Ağrı 1970 Spor'a deplasmanda 1-0 yenilerek amatöre düşme hattından kurtulamayan 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif'te Teknik Direktör Eray Gülay, görevinden istifa etti. Geçen hafta ara transfer döneminin son gününde transfer yasağını kaldırarak 10 tecrübeli oyuncuyu kadrosuna dahil eden kırmızı-siyahlılarda Eray Gülay, takımın önünü açmak adına istifa ettiğini açıkladı. Eray Gülay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yönetime tepki göstererek, takımın mutlaka ligde kalacağına inandığını söyledi.

        Gülay, "Turgutluspor'a gönülden bağlı biri olarak kulübümüzün önünü açmak ve daha sağlıklı bir geleceğe zemin hazırlamak adına zor da olsa istifa kararı almış bulunuyorum. Göreve geldiğim ilk günden bu yana hiçbir maddi menfaat gözetmeksizin, kısıtlı imkanlara rağmen büyük bir özveriyle çalıştım. 18.3 yaş ortalamasıyla mücadele eden genç bir takımla tüm zorluklara rağmen Turgutluspor'un başarısı için var gücümle çalıştım. Ancak yönetim tarafından verilen sözlerin yerine getirilmemesi ve mevcut koşulların sürdürülebilir olmaktan çıkması, bu kararı almamı kaçınılmaz hale getirdi" dedi.

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