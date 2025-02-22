Okulda müdür, sahada başkan

MANİSA'nınSalihli ilçesindeki bir ortaokulun müdürü olan Yakup Ateş (44), aynı zamanda 3. Lig'de mücadele eden kadın futbol takımının başkanlığını yapıyor. Ateş, takımın başında maçlara çıkarak ortaokul, lise ve üniversiteli öğrencilerinden oluşan oyuncularına saha kenarından destek veriyor.

Manisa'nın Salihli ilçesinde Nergis Demet Ortaokulu Müdürü Yakup Ateş, okulda eğitim vermesinin yanı sıra Salihli Gençlerbirliği Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı'nın da başkanlığını yapıyor. Hem okul müdürlüğü görevini sürdüren hem de futbol takımının başında sahada yer alan Ateş, aynı zamanda oyuncularına da liderlik yapıyor. Antrenörler Mehmet Ali Karaaslan ve Hacer Tilki'nin rehberliğinde 3. Lig'de mücadele eden futbolcularına saha kenarından maç boyunca destek veren Ateş, futbolcularının heyecanına ortak oluyor.

'GÜÇLÜ BİR TAKIM OLUŞTURDUK'

Yakup Ateş, 2017 yılında kurdukları kulüp bünyesinde 3 yıl önce kadın futbol takımını kurduklarını ve 3. Lig'de mücadele eden kadın futbol takımının başkanlığını yürüttüğünü belirtti. Ateş, "Salihli'de kadın futboluna duyulan ihtiyacı fark ettik ve bu sebeple bir kadın futbol takımı kurmaya karar verdik. Kız öğrencilerimizi bir araya getirerek, güçlü bir takım oluşturduk. Onlara sadece sporu öğretmekle kalmayıp, aynı zamanda hayatı da öğretiyoruz. Başarı elde ettiklerinde, bu başarıyı birlikte kutluyoruz. Geçen yıl kurduğumuz takımdan 12 oyuncumuzu, ülkemizdeki çeşitli üniversitelere yerleştirmenin gururunu yaşadık. Spor, çocukların hayat bakış açılarını değiştiriyor. Bu gençler, geleceğimizin teminatı. Onları insanı seven, insana değer veren ve sporu seven bireyler olarak yetiştiriyoruz. Kızlarımızla birlikte çalışmalar yapıyor, maçlara çıkıyor ve heyecanlarını paylaşıyoruz" dedi.