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        Manisa FK'da iki kadro dışı

        1'nciLig'de son olarak evinde Boluspor'a 2-0 yenilip 33 puan ve averajla düşme hattının bir basamak üzerinde yer alan Manisa Futbol Kulübü'nde iki oyuncu süresiz kadro dışı bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 11:12 Güncelleme: 24.02.2025 - 11:15
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        Manisa FK'da iki kadro dışı
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        1'nciLig'de son olarak evinde Boluspor'a 2-0 yenilip 33 puan ve averajla düşme hattının bir basamak üzerinde yer alan Manisa Futbol Kulübü'nde iki oyuncu süresiz kadro dışı bırakıldı. Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Hakan Şapçı'nın raporu doğrultusunda tecrübeli oyuncular Kaan Kanak ve Moryke Fofana, A takımdan gönderildi. Sol bekte görev yapan 34 yaşındaki Kaan, 2022-2023 sezonunun devre arasında Hatayspor'dan gelmişti.

        Bu sezon ise 22 maça çıkan deneyimli futbolcu 1781 dakika görev aldı ve 1 asist yaptı. Yaz döneminde Samsunspor'dan transfer edilen Fildişi Sahilli forvet Fofana ise Kaan gibi 22 müsabakaya çıktı. Toplam 1508 dakika görev yapan 33 yaşındaki yıldız oyuncu takımına 6 gol ve 2 asist katkısı sundu. Manisa Futbol Kulübü bu hafta direkt Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Gençlerbirliği ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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