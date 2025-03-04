Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        4 araç zincirleme kazaya karıştı: 1 ölü, 7 yaralı

        MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde TIR, yolcu otobüsü, tanker ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 11:40 Güncelleme: 04.03.2025 - 11:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        4 araç zincirleme kazaya karıştı: 1 ölü, 7 yaralı
        ABONE OL

        MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde TIR, yolcu otobüsü, tanker ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 07.00 sıralarında, Erbiller Sanayi Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. İzmir'den Ankara yönüne giden Mustafa Bağcı'nın (59) kullandığı 42 HP 891 plakalı TIR, kırmızı ışıkta bekleyen 42 AUE 966 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Savrulan otobüs, önündeki 06 GC 966 plakalı tankere, bu araç da 35 AJF 703 plakalı otomobile çarptı. Kazada TIR şoförü Mustafa Bağcı, otobüs şoförü Ali Karasu, yedek şoför Hazım Mutlu ve yolcular Abdullah Daldal, Zeliha Delioğlan, Hatice Avcı, Kaan Buğra Taş ve Ayşegül Avcı yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Bağcı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        Kazaya karışan yolcu otobüsünün Gaziantep-İzmir seferini yaptığı belirtildi.

        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ağırlaştırılmış müebbet isteminden beraate!
        Ağırlaştırılmış müebbet isteminden beraate!
        Otomobil satışları düşmeye devam ediyor
        Otomobil satışları düşmeye devam ediyor
        Emekli maaşlarına milli gelir ayarı
        Emekli maaşlarına milli gelir ayarı
        Şampiyonu duyurdular! 1 puan farkla...
        Şampiyonu duyurdular! 1 puan farkla...
        Soğuklar gidiyor, bahar havası geliyor!
        Soğuklar gidiyor, bahar havası geliyor!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        WE Soda, ABD’li Genesis Alkali’yi satın aldı
        WE Soda, ABD’li Genesis Alkali’yi satın aldı
        Eleştiri okları onlara döndü!
        Eleştiri okları onlara döndü!
        Eşi ve babası konuştu! Peyzaj mimarı Ece aranıyor!
        Eşi ve babası konuştu! Peyzaj mimarı Ece aranıyor!
        355 milyar liralık deprem koruması
        355 milyar liralık deprem koruması
        100 dolarlık banknotlara Trump resmi konulması için yasa tasarısı
        100 dolarlık banknotlara Trump resmi konulması için yasa tasarısı
        Avrupa'nın en golcü hücum üçlüleri!
        Avrupa'nın en golcü hücum üçlüleri!
        Yine hapis cezası aldı
        Yine hapis cezası aldı
        Dusan Tadic fırtınası!
        Dusan Tadic fırtınası!
        Sırrı Süreyya Önder'den açıklamalar
        Sırrı Süreyya Önder'den açıklamalar
        Edip Akbayram'a veda
        Edip Akbayram'a veda
        Trump, Çin'e tarife oranını ikiye katladı
        Trump, Çin'e tarife oranını ikiye katladı
        Trump, Ukrayna'ya askeri yardımları durdurdu
        Trump, Ukrayna'ya askeri yardımları durdurdu
        Dijital miras nasıl bırakılır?
        Dijital miras nasıl bırakılır?
        Oturdukları bank, 'Turistik yer' oldu
        Oturdukları bank, 'Turistik yer' oldu

        Benzer Haberler

        Manisa'da iki işçi servisinin çarpıştığı kazada 19 kişi yaralandı
        Manisa'da iki işçi servisinin çarpıştığı kazada 19 kişi yaralandı
        Manisa Basket potada Litvanya'da
        Manisa Basket potada Litvanya'da
        Demirci'de futsal turnuvası başladı
        Demirci'de futsal turnuvası başladı
        Manisa'da, 21 ayrı suçtan, 12 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hük...
        Manisa'da, 21 ayrı suçtan, 12 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hük...
        Manisa'da evde çıkan yangında 3 yaşındaki çocuk öldü
        Manisa'da evde çıkan yangında 3 yaşındaki çocuk öldü
        Manisa'da "Öğretim Birliği Yasası Çalıştayı" düzenlendi
        Manisa'da "Öğretim Birliği Yasası Çalıştayı" düzenlendi