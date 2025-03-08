Özel: Trump'ın Filistinlileri civardaki ülkelere sürmek istediğini, orayı sömürmek istediğini görüyoruz (2)

'CHPKADIN DÜŞMANIDIR' SÖZLERİNE YANIT

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Manisa’da düzenlenen ‘Sanatta, Siyasette, İşte, Hayatta Kadının Yolculuğu’ adlı panele katıldı. CHP Lideri Özgür Özel paneldeki konuşmasında; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Haliç Kongre Merkezi’nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü iftar programında yaptığı konuşmada, ‘CHP kadın düşmanı bir partidir’ sözlerine cevap verdi. Özel, “Gün boyunca Sayın Erdoğan ile atışıyoruz. En son biraz önce ‘Cumhuriyet Halk Partisi kadın düşmanıdır’ demiş. Manisa’dan kahkahalarla cevap verdi kadınlar, çok teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle bir gerçek var ülke gündeminde. Dünya kadar doğru iş yapılıyor, yapılıyor, yapılıyor. Bir tane yanlış bir iş yapılıyor. Her şeyi berbat ediyor. Dün Kadıköy Belediye Meclisi’nde bir tane AK Partili kadın üye var. Konuşurken güya söz hakkını istismar etmiş falan. Ne olur her yerde erkekler her şeyi istismar ediyor. Bir tane de kadın uzatıversin, çok konuşuversin. Biraz da yöneten Belediye Meclis Başkan Vekilimizin oradaki telaşı bir kabalığa dönüşmüş. ‘Yahu susturun şu kadını’ demiş. Bu ülke gündeminde kötü yer aldı. Ben de üzüldüm. Bugün ben de Tayyip Bey de birer talimat verdik. Benim verdiğim talimatla dün o kadın belediye meclis üyesine bu sözü söyleyen, belediye meclis üyesini disipline verdim. Cezasını çeksin diye. Neyse suçu cezasını çeksin diye” dedi.

‘İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'Nİ YÜRÜRLÜĞE KOYACAĞIZ’

İktidara gelmeleri durumunda İstanbul Sözleşmesi’ni yürürlüğe koyacaklarını belirten Özel, “Bugün Tayyip Bey de bir talimat verdi. Ben bir kadını susturanı cezalandırdım, Tayyip Bey çevik kuvveti talimatlandırdı. İstanbul’da İstiklal Meydanı’na çıkmak isteyen kadınların önüne TOMA koydu, karşısına çevik kuvvet koydu. Su sıkıyor, gaz sıkıyor. Bütün kadınların sözünün söylenmesinin önünde Tayyip Bey engel koyuyor. Nefi’nin dediği gibi Tayyip Beyin bize söylediği bu söz, ‘Benim düşünceme göre iltifatı iftirasında gizlidir.’ Bir tarafta sadece kadını Aile Bakanı yapan, kadını sadece aileyle, çocuk ile kodlayan, bir tarafta gölge kabinesinde dokuz kadın, dokuz erkek görevlendiren Cumhuriyet Halk Partisi. Bir tarafta ‘Bekar kadınlar sahiplendirilsin’ diyen Gonca Kuriş’in katillerine Yargıtay’da kamu yararına bozma çıkartarak, onlarla ittifak yapan, Hizbullah’ın devamı HÜDA PAR’ın ittifak ortağı Tayyip Erdoğan’ın partisi var. Diğer tarafta, ‘Geldiğimiz gün İstanbul Sözleşmesi’ni yürürlüğe koyacağız’ diyen Cumhuriyet Halk Partisi var” ifadelerini kullandı.