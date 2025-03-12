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        Turgutlu stadına sevinemedi

        İNŞAATININ bitmesini 11 yıl boyunca bekleyen ve 12 bin 500 kişilik UEFA standartlarındaki yeni stadına bu sezonun ikinci yarısında kavuşan 3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcisi 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif, evine kavuştuğu yıl amatöre düşme korkusu yaşıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 12:23 Güncelleme: 12.03.2025 - 12:25
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        Turgutlu stadına sevinemedi
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        İNŞAATININ bitmesini 11 yıl boyunca bekleyen ve 12 bin 500 kişilik UEFA standartlarındaki yeni stadına bu sezonun ikinci yarısında kavuşan 3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcisi 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif, evine kavuştuğu yıl amatöre düşme korkusu yaşıyor. Manisa'yı yıllardır 2'nci Lig ve 3'üncü Lig'de temsil eden kentin en köklü kulüplerinden Turgutlu, bu sezon grubunda 22 maçta sadece 2 galibiyet alabildi. Hem sezon başında hem devre arasında yönetim belirsizlikleri yaşayan, transfer yasağını iki kez son anda açıp kadrosunu takviye eden kırmızı-siyahlı ekip grupta 11 puanla amatöre düşme hattında son sırada kaldı.

        Yeni stadında ilk maçına 26 Ocak'ta Polatlı 1926 önünde çıkan Turgutlu ekibi, bu tarihi mücadeleyi 5-2 kazandıktan sonra evinde de hiç gülemedi. O maçın ardından çıktığı 5 maçın 4'ünü kaybederek 1 beraberlik alan Turgutlu 1984, yeni evinde Büyükçekmece Tepecikspor'a 4-2, Zonguldakspor'a 3-2 yenildi. Kurtuluş hattının 4 puan gerisindeki Turgutlu, kalan haftalarda ölüm kalım savaşı verecek. Turgutluspor olan adı şirketleştikten sonra değişen kulüp 2016'da amatör lige düşüp tek sezon sonra 3'üncü Lig'e dönmüştü. Kulüp, 2020-2022 yılları arasında da 2'nci Lig'de yer almıştı.

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