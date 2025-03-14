Manisa'da arıza nedeniyle yol kenarında duran kamyona, otomobil çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
MANİSA'nın Salihli ilçesinde arıza nedeniyle yolun sağında park halinde bulunan kamyona, aynı istikametten gelen otomobil çarptı.
MANİSA’nın Salihli ilçesinde arıza nedeniyle yolun sağında park halinde bulunan kamyona, aynı istikametten gelen otomobil çarptı. Kazada otomobilde bulunan 1 kişi öldü, 2’si ağır 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 23.30 sıralarında Salihli-Köprübaşı Karayolu Taytan Mahallesi Bezirganlı mevkisinde meydana geldi. Salihli’den Köprübaşı istikametine giden Y.E. (72) yönetimindeki 45 SH 207 plakalı otomobil, arıza nedeniyle yolun sağında park halinde bulunan ve sürücüsü belirlenemeyen 35 T 1262 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen Manisa Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, otomobilde sıkışan 3 kişiyi bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobildeki yolculardan Menekşe Ertuğrul’un (70) hayatını kaybettiği, sürücü Y.E. ile D.S. (45) ve H.Ş.S.’nin (6) yaralandığı belirlendi. Yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi ile özel hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü Y.E. ile H.Ş.S.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazada olay yerinde hayatını kaybeden Menekşe Ertuğrul cenazesi Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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