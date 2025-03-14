Manisa FK'nın konuğu Pendikspor

1'inci Lig'de sezonun son 9 maçı öncesi düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Manisa Futbol Kulübü yarın Play-Off hesapları yapan Pendikspor'u ağırlayacak. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda Furkan Aksuoğlu'nun yöneteceği karşılaşmanın başlama düdüğü saat 13.30'da çalacak. Ligde üst üste 3 mağlubiyetin ardından geçen hafta Hakan Şapçı'nın yerine göreve gelen yeni teknik direktörü Taner Taşkın yönetimindeki ilk sınavda deplasmanda Esenler Erokspor'la 1-1 berabere kalan Manisa FK, son 9 maça 34 puanla kurtuluş barajının 2 puan gerisinde 18'inci sırada girdi. Pendikspor'un ise 40 puanı var. Manisa ekibinde daha önce kadro dışı kalan Fofana geçen hafta affedilmişti. Diallo ise sarı kart cezalısı durumunda.

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