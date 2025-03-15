Somaspor'da hedef galibiyet
2'NCİLig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Nazillispor'u 4-0 yenerek çıkışa geçen Somaspor yarın evinde Vanspor'la kozlarını paylaşacak.
2'NCİLig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Nazillispor'u 4-0 yenerek çıkışa geçen Somaspor yarın evinde Vanspor'la kozlarını paylaşacak. Soma Atatürk Stadı'nda Berkan Çetin'in yöneteceği müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Bu karşılaşma öncesi Somaspor, 29 puanla 12'nci sırada yer alırken, Vanspor 45 puanla 5'inci durumda.
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