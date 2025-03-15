Manisa Futbol Kulübü - Pendikspor: 2-0

1’inci Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Manisa Futbol Kulübü evinde Pendikspor'u 2-0 yenerek rahat nefes aldı. Siyah-beyazlılar her iki yarıda da Minchev'in golleriyle galibiyete uzandı. Bu sonuçla Manisa temsilcisi 37 puana yükselirken, Pendikspor 40 puanda kaldı.

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