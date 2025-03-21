Manisa'da karma töreninde mesir macunu kuyruğu

UNESCO'nunDünya Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan 485'inci Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında temsili karma töreni düzenlendi. Törene katılanlar, karılan mesir macunlarından kapmak için birbirleriyle yarıştı.

Manisa'da bu yıl 485'incisi gerçekleştirilecek Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nin geleneksel mesir karma töreni, nevruz kutlamaları ile birlikte gerçekleşti. Tören ilk olarak Manisa Valisi Vahdettin Özkan ve protokol üyelerinin çelenk sunumu ile başladı. Halk oyunları gösterileri ardından yumurta tokuşturuldu, örste demir dövüldü, yakılan ateşin üzerinden atlanıldı.

KORTEJLİ YÜRÜYÜŞ

Manisa Valiliği önünden Sultan Camii Külliyesi'ne kadar Şehzadeler Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Buradaki törene; Manisa Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Manisa Milletvekili Mücahit Arınç, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, Manisa Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, MHP Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, Manisa Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları katıldı.

KAPLARA DOLDURMAYA ÇALIŞTILAR

Sultan Camii Külliyesi'nde Mesir ilahisi okundu. Şehzadeler İlçe Müftüsü İsmail Temur tarafından okunan duanın ardından Vali Özkan ve protokol üyeleri 41 çeşit baharattan oluşan temsili mesir macunlarını kardı. Törene katılanlar, kazandan mesir macunu alabilmek için birbirleriyle yarıştı, bazıları getirdikleri kaplara mesir macunu doldurabilmek için sıraya girdi.

41 ÇEŞİT BAHARAT KULLANILIYOR

Bugüne kadar içeriği bozulmadan hazırlanan mesir macununun içinde şunlar bulunuyor: "Tarçın, karabiber, yenibahar, karanfil, çörek otu, hardal tohumu, anason, kişniş, zencefil, hibiskus, zerdeçal, Hindistan cevizi, rezene, kebabiye, sinameki, sarıhalile, vanilya, darıfülfül, kakule, havlıcan, hıyarşembe, safran, kimyon, çam sakızı, mürsafi, meyan balı, zulumba, limon kabuğu, portakal kabuğu, deve dikeni tohumu, keten tohumu, keçiboynuzu, udi hindi, ısırgan tohumu, akbiber, üzüm çekirdeği, hayıt tohumu, biberiye, funda yaprağı, melisa otu, karahalile."