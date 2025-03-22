Kaçak kazı operasyonu: 4 gözaltı
MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde kaçak kazı yaptıkları gerekçesiyle 4 şüpheli gözaltına alındı.
MANİSA’nın Alaşehir ilçesinde kaçak kazı yaptıkları gerekçesiyle 4 şüpheli gözaltına alındı.
Manisa Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gümüşçay Mahallesi Akmezar mevkisinde kaçak kazı ihbarı üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 dizüstü bilgisayar, 20 demir çivi, 21 demir çubuk, 1 yeraltı görüntüleme cihazı, 4 cep telefonu ele geçirildi. Operasyon kapsamında F.K., Ş.E., I.I. ve Ş.M. gözaltına alındı.
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