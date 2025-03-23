Turgutlu 1984 gitti gidiyor

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta art arda 6'ncı mağlubiyetini yeni evinde düşme hattındaki en yakın rakiplerinden Edirnespor'a 2-0 yenilerek alıp son sırada kalan 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif, bitime 6 maç kala amatöre düşmeye yaklaştı. İki kez transfer yasağını son anda açarak kadrosunu takviye etmesine rağmen sezon başından beri bir türlü çıkış yakalayamayan, yapımını 11 yıl beklediği yeni stadında da yüzü gülmeyen Turgutlu, amatörün sınırına geldi. Grupta Edirne yenilgisiyle 11 puanla son sırada kalan kırmızı-siyahlı ekip, son 6 maça girilirken kurtuluş hattının 8 puan gerisine düştü. Bu hafta çarşamba günü yine kendisi gibi düşme hattında bulunan 16 puandaki en yakın rakibi Denizlispor'u konuk edecek Turgutlu, kazanamazsa fişi büyük oranda çekecek. Turgutluspor son olarak 2016 yılında amatör lige düşmüştü.