Manisa Basket lige döndü
AVRUPA'da, Basketbol Şampiyonlar Ligi maratonunu hafta içinde tamamlayan Manisa Basket düşme korkusu yaşadığı Süper Lig'de yarın Tofaş deplasmanına çıkacak.
AVRUPA'da, Basketbol Şampiyonlar Ligi maratonunu hafta içinde tamamlayan Manisa Basket düşme korkusu yaşadığı Süper Lig'de yarın Tofaş deplasmanına çıkacak. Tofaş Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Ligde istikrarsız skorlar alan, son 3 maçını art arda kaybeden Manisa ekibi sezonun son 8 haftasına 6 galibiyetle düşme hattıyla puan puana girmişti.
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