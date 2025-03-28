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        Manisa Basket lige döndü

        AVRUPA'da, Basketbol Şampiyonlar Ligi maratonunu hafta içinde tamamlayan Manisa Basket düşme korkusu yaşadığı Süper Lig'de yarın Tofaş deplasmanına çıkacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 11:04 Güncelleme: 28.03.2025 - 11:04
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        Manisa Basket lige döndü
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        AVRUPA'da, Basketbol Şampiyonlar Ligi maratonunu hafta içinde tamamlayan Manisa Basket düşme korkusu yaşadığı Süper Lig'de yarın Tofaş deplasmanına çıkacak. Tofaş Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Ligde istikrarsız skorlar alan, son 3 maçını art arda kaybeden Manisa ekibi sezonun son 8 haftasına 6 galibiyetle düşme hattıyla puan puana girmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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