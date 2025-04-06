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        Manisa Basket seri başlatamadı

        BASKETBOL Süper Ligi'nde üçüncü sezonunu geçiren Manisa Basket, geçen hafta deplasmanda Tofaş'ı yenerek rahat nefes alırken, dün evinde Bahçeşehir Koleji'ne 109-90 mağlup oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 11:46 Güncelleme: 06.04.2025 - 11:50
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        Manisa Basket seri başlatamadı
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        BASKETBOL Süper Ligi'nde üçüncü sezonunu geçiren Manisa Basket, geçen hafta deplasmanda Tofaş'ı yenerek rahat nefes alırken, dün evinde Bahçeşehir Koleji'ne 109-90 mağlup oldu. Mutlak galibiyet parolasıyla mücadele eden Ege ekibi tüm periyotları geride tamamladı. Kritik bir yenilgi alan Manisa temsilcisi seri yakalayamadı ve alt sıralardan uzaklaşamadı. Geçen sezon ilk defa FIBA Europe Cup'ta yer alan, bu sezon da ilk kez mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takım arasına kalan Manisa ekibi, Avrupa'daki ligde ise bu başarıyı çok gösteremedi. Manisa Basket gelecek hafta en önemli rakiplerinden Merkezefendi Belediyesi Basket'le deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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