Manisa Basket seri başlatamadı

BASKETBOL Süper Ligi'nde üçüncü sezonunu geçiren Manisa Basket, geçen hafta deplasmanda Tofaş'ı yenerek rahat nefes alırken, dün evinde Bahçeşehir Koleji'ne 109-90 mağlup oldu. Mutlak galibiyet parolasıyla mücadele eden Ege ekibi tüm periyotları geride tamamladı. Kritik bir yenilgi alan Manisa temsilcisi seri yakalayamadı ve alt sıralardan uzaklaşamadı. Geçen sezon ilk defa FIBA Europe Cup'ta yer alan, bu sezon da ilk kez mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takım arasına kalan Manisa ekibi, Avrupa'daki ligde ise bu başarıyı çok gösteremedi. Manisa Basket gelecek hafta en önemli rakiplerinden Merkezefendi Belediyesi Basket'le deplasmanda karşı karşıya gelecek.